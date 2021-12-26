位在上海的滬東中華造船廠最近同時有3艘軍艦下水，而且3艘軍艦的種類並不相同，供應的對象也不一樣，分別是中共海軍、泰國海軍與巴基斯坦海軍所訂的軍艦。專家稱，這樣的高效率反映了大陸在工程管理實力確有高明之處。

南華早報(SCMP)報導，滬東中華造船廠下水3艘軍艦，其一是大陸海軍的054型巡防艦，其二是提供巴基斯坦海軍使用的054AP型巡防艦，其三是賣給泰國海軍的071E綜合登陸艦。

第1艘是為中共海軍準備的054A型，滿載排水量4053公噸，全長134公尺，裝有H/LJQ-38米波雷達程對空雷達，主武器為32具垂直發射系統，可安裝紅旗16地對空飛彈、鷹擊83次音速反艦飛彈，與反潛火箭魚雷。艦首有1具76公釐艦砲。

巴基斯坦的第4艘（也是最後一艘）054AP巡防艦。(圖/燃燒的哈爾科夫微博、NavalNews)

第2艘為供給巴基斯坦海軍的054AP型，就是054A的外銷型，它又稱圖格里爾級(Tughril Class)。巴基斯坦政府於2017年與滬東造船廠簽署購買2艘軍艦，3年前又加購2兩艘。

圖格里爾號(PNS Tughril)在上個月正式進入巴基斯坦海軍，該艦是在去年8月下水，另外兩艘軍艦於今年下水。

為泰國皇家海軍訂購的 071E 型兩棲登陸艦。(圖/燃燒的哈爾科夫微博、NavalNews)

第3艘是泰國海軍訂購的071型綜合登陸艦，該艦排水量25000噸，全長210公尺、全寬28公尺，體型相當大，可搭載800名海軍陸戰隊員和20輛兩棲登陸戰車。

據報導，該艦單價達到2億美元。

針對中國大陸滬東船廠三艘軍艦同日下水，中華戰略學會研究員張競受訪時表示，從三艘軍艦分別交付中國大陸解放軍海軍、巴基斯坦海軍以及泰國海軍等三個不同對象，考量其艦艇級別、構造型式以及起造日期大不相同，其實滬東船廠展現出高度之造艦工程管理水準，從物料、機具、技工與塢務作業調配，再加上施工進度管控過程，最後能夠配合上海黃浦江可用潮高時段，達到手拉手齊步走三艦同時下水出塢，運用領港、塢勤與拖駁共同合作，能夠進行高度精準協同作業，確實是展現產業實力，足以讓他國產業間諜與軍事情報分析人員為之驚豔。

張競指出，特別是將交付泰國皇家海軍之071E型兩棲船塢登陸艦，不但是在中國大陸軍艦出口噸位上成為重要里程碑，更是替該型艦打開國際市場，未來該艦在泰國皇家海軍服勤階段所發揮之任務職能，對於解放軍海軍來說，亦有啟發作用。在目前北京與華盛頓競相爭取東南亞國家邦誼賽局上，顯然亦有讓中國大陸再下一城指標意義。

張競強調，泰國皇家海軍向中國大陸訂製該艦後，刻意保持低調，西方軍事觀察家與區域政治評論者幾乎都未曾加以關注；如今該艦下水浮現檯面，將會引發國際社會何種反應與評論，亦值得繼續觀察。