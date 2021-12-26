王力宏被李靚蕾毀滅式爆料，讓他優質、正面形象全毀，而王力宏自上周返台後，就在S Hotel展開隔離，昨是滿7天隔離，不過王力宏沒有離開，直到今（26日）晚上約8點40分才離開，對於王力宏之後的動向，王力宏所屬的宏聲音樂表示：「已經離開防疫旅館回到暫時的居所，辛苦各位媒體，也謝謝大家關心！」

26日約莫晚間8點多，藝人保全寶哥帶隊抵達S Hotel大門口，一行將近10名黑衣人在門口集結，直到近8點40分，2台防疫計程車快速駛進飯店地下停車場，寶哥的車隊也停在車道出口，幾位保鑣下車拉起人牆，隨後2台防疫計程車同時間飛奔開出停車場，車窗前擋及側擋風玻璃全部拉起黑布；據悉其中1台座車開進王力宏位於忠孝東路的國庭自宅，另1輛防疫專車則不知去向。

王力宏在今晚離開S Hotel。（圖／本報系資料照片／羅永銘攝）

王力宏遭李靚蕾爆料後，18日隨即從大陸返台，入住大S前夫汪小菲經營的S Hotel進行隔離，25日屆滿7天隔離，其所屬的宏聲音樂原本表示「會按照標準程序完成14天隔離規定，謝謝大家關心。」可就傳出王力宏在今（26日）早11點前出關，而旅館人員只回應「今日退房已經結束，有退房的人都已離開」。

而捲入王力宏離婚風暴的徐若瑄，則三度發聲明澄清，強調自己沒有介入李王婚姻，連老公李雲峰也透過律師隔海發聲挺妻，徐若瑄昨在IG限時動態標記「保持善良」後，她下午則在IG限時動態發文：「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，徐若瑄表示自己會心悸、胸悶、沒來由的流眼淚，並感嘆：「是網路霸凌的創傷後遺症吧，還是我太愛、太在乎這個成長的地方」。