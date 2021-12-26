轉帳方便又快速，現代人喜歡透過此方式購買商品或匯款給親友，但一不小心就可能發生匯錯帳戶的狀況，有網友日前將5萬元匯錯帳戶，讓他急著上網求助，引起熱烈討論，有過來人提供正確的處理方式，最終真的能將匯錯的款項取回。

有網友在臉書社團《爆系知識家》發文表示，轉帳轉錯該如何處理？從原Po附上的截圖可以發現，他在晚上11點多將5萬元匯到陌生帳號，網友們紛紛留言提供解法，首先要做的事情是聯絡自己帳戶的銀行，銀行會與對方的銀行聯繫，通知匯錯帳戶的主人。

網友留言表示，「先打給銀行24小時客服」、「我是拿存摺到銀行請行員幫忙追回」、「只能委請銀行出面，要求對方返還匯款。如對方不理，再提出不當得利訴訟」、「ATM有24小時電話，要先打過去講匯錯帳戶。」

此外，有網友提醒，若對方不願還款，可依民事第179條提起訴訟，但需要耗費較多時間與金錢成本，且對方還款時不能要求獎金或犒賞，都屬於違法。

過來人建議，「先聯絡銀行，銀行會去通知此人，不過人家可能要特地找時間去匯款還你，道義上建議可以給對方一點車馬費」、「對方銀行會跟對方做聯繫後，並且提供對方的聯絡電話、姓名，請你再自行聯絡匯回的方式。」