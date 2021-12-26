前大聯盟名將瓊斯(Adam Jones)2019年球季結束後離開大聯盟，轉投亞洲棒壇，2020年球季效力日職歐力士，不過上月底傳出歐力士並未與他續約，讓他未來的棒球路充滿不確定。而最近他上節目受訪提到日職經歷，表示自己最痛苦的就是「打不到指叉球」。

Adam Jones on why he made the decision to go play in Japan and how he adapted to the Japanese culture when he got there @SimplyAJ10 on @FlippinBatsPod ⬇️



pic.twitter.com/ALcNXDw57U — Ben Verlander (@BenVerlander) December 23, 2021

瓊斯接受《FOX Sports》記者訪問，他說：「我其實不太在乎投手的球速，因為95、96英哩的速球我都能打到，但我真的打不到指叉球。」而據《Baseball Savant》顯示，瓊斯在大聯盟只遇過14顆指叉球，當中敲出1支安打，面對324顆快速指叉球，僅27安(含4轟)，被三振達35次。

大家都知道日職投手有別於大聯盟投手，他們確實相當精通指叉球，而且會的人還不少，如大谷翔平正是以「惡魔指叉」聞名，另外如日本知名投手野茂英雄、上原浩治、千賀滉大等人都相當擅長，往往搭配直球、曲球來使用就有可怕的破壞力。

這也難怪讓瓊斯相當頭痛，不過據傳投指叉球很傷手，所以大聯盟投手並不倚賴，但也有網友認為大聯盟投手為了飆火球傷害手臂，並未因減少使用指叉球就能保持健康。而其實大聯盟在80年代也曾流行過指叉球，如名人堂投手莫瑞斯(Jack Morris)就是代表人物之一。