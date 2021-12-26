年底餐飲業漲勢不斷，就連一向標榜「便宜又大碗」的台南小吃美食，也敵不過成本提高影響，各店家陸續宣布漲價，最高漲幅20元，讓民眾感嘆荷包又要瘦了。

根據《中天新聞》報導，台南國華街周邊人氣小吃不少，但原物料上漲讓店家吃不消，開始紛紛調漲，其中蚵仔煎這個月從60元漲到70元，香菇飯湯則從80元漲至90元，另一間碗糕、魚羹，年底將由30元調漲至35元。

一碗50元的土魠魚羹店家，也公告明年起將調漲10元。土魠魚羹老闆表示，疫情還沒出現時，當時食用油一桶700多元，現在漲到1020元，之前想讓客人吃得開心點，所以把價格壓在50元，但面對這波漲勢不得不調整價格。

台南市法制處訪查27家小吃店，有13家業者部份品項調高5至20元，14家維持原售價。另稽查18家餐廳與飯店業者，只有5家未漲，13家業者表明調漲，其中以火鍋業者漲幅較明顯，平均漲10至30元，甚至有牛肉火鍋業者一口氣漲80元，吃到飽餐廳平均漲60元。

台南市法制處指出，此波物價上漲並非刻意哄抬，除了受原物料成本影響、消費者年終需求提升，加上明年將調漲基本工資，餐飲店家才將價格到反應消費者身上。