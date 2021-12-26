網紅「機機」林少榆（Shacy）畢業於師大電機系，擁有亮眼外型、姣好身材，被網友封為理工女神，直率自然的個性也受到許多喜愛，今（26日）她到板橋逛街，未料遭到一名男子性騷擾，而她也反應很快地拿手機錄下對方的樣子，並到警局報案，勇敢保護自己的行為被大讚超帥氣。

機機26日在IG貼出一段影片，畫面中，鏡頭對準一名穿白色外套的男子，機機出聲質問對方「下次敢不敢」，男子卻不斷用手遮著臉，並道歉說下次不敢了，期間還不停閃躲，最後機機向他怒吼「敢做要敢當」時，男子竟抓空檔逃跑。

原來是機機在逛市場時遭到鹹豬手騷擾，為了不讓其他女生受害，機機特地PO出這段影片，並到警察局報警，隨後，機機再PO出報案單，從報案理由上看出，機機是被變態男摸大腿，才讓她氣炸反擊。而在機機一報案完，就被警察告知抓到變態男了，令她忍不大讚警察「神效率」。

機機遇到鹹豬手後到警局報案。（圖／翻攝自IG）

另外，機機也透露5年前曾有過似曾相似的場景，當時她穿運動背心在健身房運動，卻發現有名路過者偷拍，當下她立刻抓著對方吼：「是在拍什麼？給我刪掉」，並趁機呼籲大家「捍衛自己是最重要的事情。」最後，機機也打趣說大家都形容她根本可以一拳打爆變態，雖然她本人也這麼覺得，「但遇到事情理性處理就事論事，我踹下去今天可能我也有法律責任了。暴力不能解決問題之根本，最後，人與人之間相互尊重是基本。」

機機除了是名雜誌、平面或秀場模特兒，還是一名攝影師，平常喜愛健身，成果也十分明顯，手臂、腹部、大腿及臀部都有完美肌肉線條，不但體脂低，該有肉的地方也很有料，體態不只讓男粉絲噴鼻血，也稱羨許多女性。