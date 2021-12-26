不明原因爬上籃球架 男子遭倒塌籃框壓住 送醫不治身亡 21:382021/12/26 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣尖石鄉一處教會發生男子爬上籃球架，卻遭籃球架倒下壓到頭部，送醫不治身亡。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣尖石鄉後山一處教會26日上午傳出籃框倒下壓死人的意外，據悉為33歲的田姓男子，爬上籃球架，然而籃球架卻突然倒下，壓到田男的頭，其子目睹意外發生，也立即報案求助，但田男送醫不治身亡。 據了解，田姓男子一家三代前往新竹縣尖石鄉的一處教會，由於適逢週日，為教會的禮拜時間，教會旁有籃球場，田男近10點多時，原因不明爬上籃球架，籃球架卻突然倒塌，並壓到田男頭部。 田男送醫不治身亡，全案由警方報請新竹地檢署相驗，詳細原因仍待進一步調查釐清。 男籃助教玩超開 躲寢室爽吃3嫩球員悲劇了 高中妹當街被3女帶去教會受洗 母一聽立刻報警處理 #籃球架 #田男 #教會 #爬上 #籃框 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金鑽獎回饋社會 12家機構送愛 04:102021/12/01 全球財經 韓國Omicron確診增至12例 恐引發群聚感染 13:352021/12/05 國際 法天主教會爆長年性侵兒童醜聞 教宗：感到羞恥 22:472021/10/06 國際 馬偕傳教僅存「大橋教會」登錄為歷史建築 牧師把愛傳承下去 17:302021/11/23 生活 中梵建交卡在哪 04:102021/10/30 時論廣場 五熊備孕當媽 尪放話生12個 04:102021/10/02 娛樂新聞 今起爬山免戴口罩、內用不必隔板 4大防疫鬆綁一次看 09:032021/10/05 生活 賞京劇 渡耶誕 看伊思帖傳奇領略不一樣的聖經故事 15:262021/12/15 生活 關懷學子 金門縣佛教會再捐贈防疫物資與獎助學金 17:372021/10/08 寶島 開卷書摘》旅行中會發生在你身上的事 終究會發生 08:302021/10/25 萌寵 社會9點檔》牧師喊「我是神」狂上12女692次 三姊妹全遭染指 20:302021/10/23 社會 社會熱門新聞 高雄寶馬男酒駕撞1家4口 母慘死15歲女兒雙腿骨折全口牙脫落 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 鹿希派呼麻吳宗憲轟從重量刑 律師揭2下場：吃瓜觀眾可散了 - 社會 高雄BMW酒駕撞4行人 37歲女噴飛擋風玻璃再墜地送醫不治 - 社會 不明原因爬上籃球架 男子遭倒塌籃框壓住 送醫不治身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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