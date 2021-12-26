新竹縣尖石鄉後山一處教會26日上午傳出籃框倒下壓死人的意外，據悉為33歲的田姓男子，爬上籃球架，然而籃球架卻突然倒下，壓到田男的頭，其子目睹意外發生，也立即報案求助，但田男送醫不治身亡。

據了解，田姓男子一家三代前往新竹縣尖石鄉的一處教會，由於適逢週日，為教會的禮拜時間，教會旁有籃球場，田男近10點多時，原因不明爬上籃球架，籃球架卻突然倒塌，並壓到田男頭部。

田男送醫不治身亡，全案由警方報請新竹地檢署相驗，詳細原因仍待進一步調查釐清。