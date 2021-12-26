資深媒體人彭文正與孫文學校總校長張亞中25日在凱道發起「論文速還真」群眾集會活動，訴求還原論文真相。彭文正26日在節目中表示，他很感謝當天參加活動的人們，以及幕後幫忙得多位國民黨立委，他透露，論文門的種種爭議，目前正在整理中，未來將出版成書，且同樣追查論文門的友人們，將陸續把書籍翻譯成多國語言，待適當時機公諸於世。

彭文正26日在其主持的節目「政經關不了」表示，國圖、檔案、總統府秘書室、教育部、法務部的問題，2022年是選舉年，若論文門能放上檯面來檢視，在野近50位立委如果能從各種不同的角度切入，去質詢各層級官員，那論文門的真相被揭開的速度會快很多，要每位官員在國會殿堂說謊，難度是相當高的。

彭文正指出，昨天凱道活動前，氣象預報當天天候不佳、氣溫又冷，他原因心都涼了，所幸活動開始後，雨勢就停了，他很感謝上帝，且活動有數百人到場參加，他真的很感動。他除了感謝台大的前輩張亞中教授主辦活動，也要感謝幫忙借場地的國民黨立委林奕華以及鄭正鈐，還有前立委陳學聖和籌辦活動的工作人員們。

彭文正續指，論文門的種種爭議，目前也正在整理中，未來將出版成書，且同樣追查論文門的友人們，將陸續把書籍翻譯成多國語言，待適當時機公諸於世。彭文正強調，目前海外論文門的調查和官司攻防，也在同步進行中，自己將和論文門團隊繼續努力，揪出「假博士」。

值得注意的是，「孫文學校」臉書粉專日前也公布一張「蔡英文博士學位證書的NFT」，同步上架全球最大的NFT交易平台Open Sea。孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖表示，蔡英文論文真偽紛擾多時，除了蔡個人面對誠信的道德危機，全體國人也深陷高度的國安威脅，既然就缺這張證書，那就發給她，好讓爭議早日平息。