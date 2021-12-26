歐盟提出指令 促全球最低企業稅率2023年上路 21:422021/12/26 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟為了促成全球最低企業稅率在2023年上路，近日率先提出歐盟通用的指令，盼能在明年中獲得27個會員國全數同意，並希望美國國會也能盡快突破僵局通過法案。 包括美國及歐盟在內的全球136國先前在10月初已同意，將對大型跨國企業課徵最低15％的企業稅，終結長久以來跨國企業在低稅率國家註冊來避稅的惡習。 然而，這項全球通用的法規架構必須經過所有國家立法程序才能確立，過程中可能面臨各種變數阻撓，因此歐盟決定率先提出涵蓋27個會員國的指令，加速立法程序。 比特幣財富集中在少數人手中 《科技》亞太區儲存發展 2022年估現6大趨勢 #全球 #歐盟 #指令 #全球最低 #企業稅率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RegTech 2021年全壘打 投資額年增近七成 22:152021/12/26 財經 大陸宣示擴大外資准入 境外上市備案管理 04:102021/12/26 焦點新聞 Omicron威脅籠罩 全球取消逾4500耶誕航班 08:032021/12/26 財經 ESG普及的一年 氣候通膨、公正轉型搶眼球 12:202021/12/26 財經 歡慶50週年 翁朝棟：中鋼市值躍全球第三 04:102021/12/26 財經要聞 高雄港貨櫃總量 全球第16名 04:102021/12/26 地方新聞 教宗方濟各 平安夜彌撒撫慰人心 04:102021/12/26 話題觀察 《科技》5G「機」不可失 陸人口紅利驚人 10:162021/12/26 財經 氦氣進口價創新高 東京迪士尼停售氣球 08:032021/12/26 財經 阿聯酋周休2.5日 04:102021/12/26 專題周報 Omicron鬧耶誕 全球取消4,500航班 04:102021/12/26 全球財經 財經熱門新聞 2022紅包股來了 股市大咖的11檔展望好股 - 財經 他轉帳5萬「匯錯帳戶」急了！超神解法曝光：真的有追回 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 台股萬八新高 寶雅股價竟殺翻...網見走勢嚇爛：完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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