歐盟為了促成全球最低企業稅率在2023年上路，近日率先提出歐盟通用的指令，盼能在明年中獲得27個會員國全數同意，並希望美國國會也能盡快突破僵局通過法案。

包括美國及歐盟在內的全球136國先前在10月初已同意，將對大型跨國企業課徵最低15％的企業稅，終結長久以來跨國企業在低稅率國家註冊來避稅的惡習。

然而，這項全球通用的法規架構必須經過所有國家立法程序才能確立，過程中可能面臨各種變數阻撓，因此歐盟決定率先提出涵蓋27個會員國的指令，加速立法程序。