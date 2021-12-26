民進黨為促進新竹縣市合併，強行推動「地方制度法」修法，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，假設新竹縣市合併升格成功，國民黨可能會派出新竹縣長楊文科參與未來的選戰；不過，吳子嘉也說，國民黨可以利用這兩周，在委員會審查時就把這件事情擋下來，且民進黨方面也有不少人反對修法。

吳子嘉26日與資深媒體人錢怡君和民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，討論新竹縣市合併、台中立委補選，以及2024總統大選等時事議題。有網友向吳子嘉提問，如果竹竹併成功，泛藍或非民進黨派誰迎戰林智堅較有勝算？

吳子嘉認為，按照國民黨的提名方式，可能會由楊文科出馬。同時，他也表示，國民黨還有一招，「就是這兩周在委員會裡面搞死就好了，民進黨很多立委也想搞死」，因為大家知道推動新竹縣市合併此舉是針對副總統賴清德，因此擁護賴清德的人也會想先讓此事擱淺。

吳子嘉直言，現在這個國家的核心問題是蔡英文和賴清德之間的鬥爭，這個鬥爭也延伸到立法院中，「賴神的部隊不會在委員會搞？」吳子嘉分析，此事可能還會逼新潮流大老出來整合，而新潮流如果下周在委員會就擋下此事，那蔡英文就跛腳了。