台北西門町商圈吃喝玩樂通通有，假日總吸引不少人潮，就有網友聽說萬年大樓地下一樓美食街有不少好吃的，因此上網詢問眾人最推薦哪一家，貼文引起熱議，其中一家店被最多網友點名。

原PO在PTT八卦板發文詢問，「聽聞萬年大樓美食街有不少好吃的東西，也有不少名店的樣子，那其中最厲害的是哪一家？哪一家必吃？」

不少網友都紛紛留言回覆，「甜不辣、金園、青蛙下蛋」、「加爾各答超好吃」、「印度咖哩」、「老山東，紅燒牛肉麵跟肉涷必點」、「原本手扶梯下去右邊第一家天婦羅去西門必吃」、「其實滿多家都不錯...好難選」。

萬年大樓好吃美食，不少網友點名推薦排骨飯。（圖／翻攝店小二-西門町萬年臉書）

綜觀留言當中，多數網友推崇「店小二」的排骨飯，「有一家賣排骨飯、炒飯、鍋貼不錯，那一家有二樓」、「有個排骨飯我每次都去」、「那家我都點牛燴1、現排1，鍋貼5，豆腐湯1小」、「排骨飯，鍋貼+1」、「排骨飯ㄅ！」。

也有人回憶起記憶中的好味道，「已經歇業的愛玉粉圓」、「以前的100牛排，可惜已收攤惹」。另一間消失14年重回美食街的「瓊芳居」也被提及，是不少人學生時代必吃的涼麵。