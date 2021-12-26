今天在NBA聖誕大戰籃網以122：115擊退湖人，賞給對方5連敗，此戰哈登(James Harden)和米爾斯(Patty Mills)合砍70分率隊贏球，內線悍將克拉克斯頓(Nicolas Claxton)數據普通，但在比賽讀秒階段上演超級好球，接獲哈登助攻在空中隔扣詹姆斯(LeBron James)。

比賽末節剩40多秒時兩隊打成115：115平手，這時輪到籃網進攻，哈登帶球突破到接近罰球線位置，將球往空中拋，克拉克斯頓飛起來用雙手接球，並在詹姆斯面前硬生生將球塞進籃框，而他的手看來並沒有碰到籃框，但仍用足夠的力道把球「丟進去」。

更可貴的是這球造成詹姆斯阻擋犯規，所以是2+1，克拉克斯頓罰進讓比數來到118：115，除了提振全隊士氣，也拿下最關鍵的3分，接著湖人進攻時韋斯布魯克持球用左手嘗試灌籃，但卻無奈失手，葬送關鍵時刻追分機會，也讓克拉克斯頓這球價值連城。

最後這球成為NBA聖誕節十大好球第一名，而其他入選好球也很精采，當中庫敏加(Jonathan Kuminga)演出拉桿上籃，克拉克生(Jordan Clarkson)、蒙克(Malik Monk)、柯林斯(John Collins)、米契爾(Donovan Mitchell)大秀雙手爆扣，小裴頓(Gary Payton II)和威廉斯(Robert Williams)則上演驚天補灌。