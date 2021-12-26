父子挑戰吃鯡魚罐頭。Dad tries to feed his kids Swedish stinky fish surstromming - freakoutcartel

原來女網友抽到的竟是有「世界最臭」、「世界最難吃」之稱的「瑞典鯡魚罐頭」。（翻攝臉書社團《●【爆怨公社】●》）

耶誕節不少人都會玩交換禮物，甚至是會設定「好禮物」、「壞禮物」、「惡搞禮物」等主題，增加趣味。不過一名女網友分享她抽到的「地獄等級」的禮物，讓識貨的網友驚呼連連，高喊：「當場開」、「趕快打開一起同歸於盡」、「來個魚死網破（現場打開）誰都別想活著出去」！

一名女網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》分享她抽到的交換禮物，哀怨表示：「交換禮物抽到這個到底有誰敢吃」，還附上一個哭泣表情符號。原來，女網友抽到的禮物竟是有「世界最臭」、「世界最難吃」、「比生化武器還恐怖」之稱的「瑞典鯡魚罐頭」！

不少識貨網友一看立即回應：「惡魔禮物」、「地獄禮物」、「抽到現場開，一起死吧」、「這聽說好像很貴耶~要一千左右一罐。如果是我抽到，我會趁大家還在慶祝的時候，鎖上門窗，大聲謝謝提供禮物的人！然後打開」、「好啊送我這個 大家就來個魚死網破（現場打開）誰都別想活著出去」、「只能拉著現場觀眾一起陪葬」、「驚喜就是要馬上打開啊⋯⋯獨樂樂不如眾樂樂」。

不過也有人好心建議：「在室外開，而且在水裡開」、「要在水中開喔！不要噴濺到汁液，你家會臭死」、「在水裡打開加餅乾吃，會發現其實還好」。

鯡魚罐頭（Surstromming）是瑞典傳統美食，將處理過的鯡魚裝入罐頭中任其自然發酵而成的一種散發著惡臭、味道偏酸的罐裝食品。發酵鯡魚的最大特點是其無所不在、難以消散的惡臭。