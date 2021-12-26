RegTech（法遵科技、監管科技）絕對是新冠疫情全球大流行的受益者。RegTech Analyst調研機構最新統計，2021年前三季的全球投資資金達到135億美元，已超過去年全年總投資額的68.7％，而且有孵出12支新創獨角獸，總估值接近350億美元！

該機構研究團隊指出，疫情大流行下，線上服務需求大增，工作模式已然改變，迫使金融機構採用更多的監控軟體和數據解決方案，作為監控線上風險和遠距工作的員工行為，提高了投資者對RegTech行業交易的興趣。

2021年新成長的12家RegTech新創獨角獸，有八家美國新創的估值突破了10億美元大關，奇怪的是今年沒有歐洲新創加入獨角獸俱樂部。此外，鑑於監管機構對 洗錢防制AML和客戶實名制KYC程序的要求越來越複雜，越來越多業者提供線上招募或客戶驗證，三家專注於網絡安全/數據安全業務的新創事業也長成獨角獸，募資大咖的Lacework正是其中之一。

RegTech在台灣新創團中，沒有感受到國際間的那般熱度，甚至沒有被明確分類出來。全球早期資金趨勢觀測團隊Findit指出，台灣金融科技次領域的獲投，區塊鏈部分主要集中於交易、加密貨幣及企業服務這三大面向，企業服務有包括門戶科技與灣谷科技等新創事業。

台灣經濟研究院研六所長吳孟道指出，台灣金融科技有各種新型態的新創，在2019年吸引投資人青睞、並達到獲投高峰。不過，2020年在新冠疫情的干擾下，整體獲投件數及金額快速下滑到只有2019年近一半的水準，2021年(前七月)甚至掉到只剩七件、1355萬美元。對於台灣金融科技發展來說，這恐怕不是一件好事。尤其是對照全球金融科技獲投趨勢，台灣在金融科技早期階段的投資，可能還有非常大的進步空間。