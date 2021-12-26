藥華藥（6446）宣布，Ropeginterferon alfa-2b（P1101）用於治療原發性血小板增多症（ET）的第三期臨床試驗，獲美國「數據安全監督委員會」（DSMB）正面回應，確定安全性無虞，並建議可依照原臨床計畫繼續進行，將力拚2022年底完成收案。

Ropeginterferon alfa-2b（P1101）月前已取美國藥證，用於治療真性紅血球增多症（PV）一線用藥，另外，也啟動全球多國多中心治ET第三期優越性臨床試驗，收案範圍含括美國、日本、台灣、韓國、香港、中國、新加坡與加拿大。

藥華藥表示，美國FDA已有20多年未批准ET新藥上市，批准Ropeginterferon alfa-2b進行ET三期臨床試驗令人振奮。目前ET的第一線用藥是仿單標示外的愛治（Hydroxyurea HU），第二線用藥則是1997年核准的安閣靈（Anagrelide），Ropeginterferon alfa-2b未來有望成為ET患者用藥的新選項。

原發性血小板增多症為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，病人數與真性紅血球增多症的病人數相近。Ropeginterferon alfa-2b用於治療原發性血小板增多症的第三期臨床試驗預計將收160位受試者，目前收案人數已過半，試驗持續順利進展中，為加速收案，除持續在美國和亞洲各地收案，日前更將收案站點擴展到加拿大的試驗中心，全案預計將於2022年底收案完成。

Ropeginterferon alfa-2b之安全性在真性紅血球增多症病人中已有連續施打七年以上的數據佐證，並已獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國FDA核准使用於成人真性紅血球增多症患者。