王子（右4）號召紅隊隊友拍形象影音。（喜鵲娛樂提供）

紅隊隊員拍攝形象影音。（喜鵲娛樂提供）

《全明星運動會3》開播以來討論度破表，全體隊員表現亮眼，紅隊的王子（邱勝翊）一連2周榮獲MVP，他感性說：「MVP是屬於團隊的，勝利也是所有人的勝利，我們一定會一起完成挑戰！」除了朝夕相處的團練外，王子主動號召紅隊全體隊員拍紅隊成軍「秘密計畫」形象影音及戰隊視覺照，個人潮牌P.STAR也為紅隊訂製獨家款戰袍隊服。

王子親力親為組織此次企劃，親自溝通攝影團隊，設計師，室內室外場地，不但有高規格棚拍，全體隊員更遠赴龜山廢棄工廠取景，清晨5點妝髮，超過12小時拍攝，大陣仗動員團隊逾50名人員。影片中每位隊員都拿著各自專屬的武器（運動球具）模擬賽場上的衝刺時刻，透過鏡頭傳達出勇氣與決心，更展現出每個人的獨特魅力。

領隊江宏傑也在百忙中抽空參與錄製，影音中驚喜現身，領袖風範十足。50秒影音一上線就吸引大批網友點閱，讓粉絲們大呼：「太短了！看不夠！」紛紛敲碗續集，更多精彩內容、團員照片也預計陸續釋出，讓粉絲們倍感期待。

成軍影片籌備許久，紅隊隊員們對此次計劃開心又興奮，胡祖薇表示「自從賽事開始後，大部分讓觀眾們看見大家在運動場上揮灑汗水的樣子，鮮少有機會以帥氣美麗的模樣亮相」，徐新洋更在拍攝前1天特地染紅髮，直接將紅色元素標記在身上，還笑說：「差點誤以為要組團出道了！」焦曼婷看完成品後更是起了雞皮疙瘩，直呼：「像是生了個孩子一樣，辛苦都值得了。」

比賽目前已進行至一半，紅隊領隊與隊員們都一致希望，每位選手都能平安健康的完賽，當然私心期許本季能拿下紅隊的首次總冠軍，宇宙林思宇更是喊話「RED FIRE的氣勢要跟影片一樣帥！」而紅隊的「小火球」艾薇也表示「大家不只是隊友，更是一輩子的家人」。顯示出紅隊的凝聚力與好感情。《全明星運動會》每周日晚8點在台視播出。