台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，民進黨候選人林靜儀、國民黨候選人顏寬恒雙方你來我往，選情緊繃。媒體人吳子嘉預估，顏寬恒、林靜儀可能只差3至5千票；節目主持人錢怡君也表示，有可能，因前線的消息回來，都是非常接近。

吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，星期一他會做一個台中第二選區補選的民調，但不知道能不能公布，如果來不及，就不能公布了。他理解到，現在台中第二選區選票的差距並不大，因為疲乏的關係，應是五五波。民進黨傾全黨之力下去輔選，但是顏家也是傾全家之力。

吳子嘉認為，這次公投的情況，民進黨也不理想，所以兩方是旗鼓相當。大家都認為林靜儀在大烏龍沙鹿區，沒有淵源，所以不會贏，他認為也許會錯估，因民進黨是全黨下去拚，顏家也在拚。而顏家的問題和林靜儀不一樣，林靜儀是靠年輕人下去投票，2020年立委選舉，前立委陳柏惟會拉出那麼高的票的主要原因，就是返鄉投票。而顏家的票，都是固定的，成長很有限、不會增加很多、但減少也不太可能。這個現象就會受到很多事情影響，比如當天的天氣、以及年輕人動員的影響。

吳子嘉認為，林靜儀空軍雖然沒有特別強大，但是選情非常激烈，可能只差3至5千票。政論節目主持人錢怡君也表示，有可能，因前線的消息回來，都是非常接近；就要看年輕人會不會返鄉投票，萬一總統蔡英文在前一兩天突然下軍令狀，叫年輕人趕快回去投票。