王力宏遭李靚蕾揭露私生活紊亂後，他18日從大陸返台，隨後住進北市S Hotel隔離，25日屆滿7天隔離，王力宏所屬的宏聲音樂表示他不會離開飯店，「會按照標準程序完成14天隔離規定」，但隨後傳出他已在24日完成採檢，預計26日退房；媒體今守在S Hotel外，約莫今晚8點40分王力宏搭防疫計程車離開，且他並不是回到忠孝東路上的「國庭」，而是選擇位於金華街的工作室繼續隔離。

另外，保全向媒體透露，王力宏在這裡出入有十年了，「他在樓上睡覺不會出來了」。

藝人保全寶哥今晚8點多帶隊抵達S Hotel門口集結，直到近8點40分，2台防疫計程車快速駛進飯店地下停車場，寶哥的車隊也停在車道出口，幾位保鑣下車拉起人牆，隨後2台防疫計程車同時間開出停車場，車窗前擋及側擋風玻璃全部拉起黑布，據悉其中1台座車開進王力宏位於忠孝東路的國庭自宅，但車上的乘客並非王力宏，而另1輛防疫專車不知去向，極可能就是載著王力宏返回金華街工作室。