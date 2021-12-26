今年4月才編入南海艦隊的大陸首艘075型攻擊艦，很快地在年底前又有2艘075服役，編入面對台海的東部戰區所屬東海艦隊。不久前在浙江舟山一座軍港被拍到後，近日又流傳出該艦的艦徽，證明第2艘075攻擊艦已命名為「廣西艦」，舷號32，入列東部戰區登陸艦隊，顯然是用以應對東海與台海日益錯綜複雜的態勢所做出的決定。

據《騰訊網》報導，去年4月在上滬東造船廠下水的第2艘075型攻擊艦，12月即進行海試。今年4月23日，在中國海軍成立72周年紀念日，在中共國家主席習近平主持下，075型首艦海南艦與長征18號戰略核潛艦、055型大連艦共同舉行入役儀式。當時外界即傳言第2艘075將很快會入列服役。

第2艘075兩棲攻擊艦廣西艦的艦徽，（圖／騰訊網）

報導說，不久前大陸網友曾在東海艦隊位於浙江舟山基地內拍攝到停泊在軍港內的075型攻擊艦，據分析指出，東海艦隊已經接艦，但尚未正式對外宣布入列的消息。

近日網上流傳一面據說是075型兩棲攻擊艦2號艦的艦徽，照片顯示艦名「廣西」，舷號32，印證了此前有關075型2號艦為廣西艦的說法。同時該艦已在東海艦隊的軍港現身，證明已入列東部戰區的某個登陸艦隊，顯然是中共海軍應對東海日益錯綜複雜的態勢而做出的決定。

央視報導第2艘075兩棲攻擊艦的畫面，近日已證實艦名廣西艦，舷號32，編入面對台灣與東海的東部戰區。（圖／微博）

報導說，075型兩棲攻擊艦是中國海軍第2型萬噸級的登陸作戰艦艇，滿載排水量4萬噸，噸位與美國黃蜂級兩棲攻擊艦相當，但卻具備後發優勢。在艦載防禦武器方面，075型兩棲攻擊艦擁有2座1130型11管30mm近防炮系統、2座18聯裝紅旗-10近程防空導彈系統、3座24聯裝122mm多功能火箭發射器。

此外，075型兩棲攻擊艦有3000平方米的大型機庫、2部艦載機升降機，直通甲板上有6個直升機起降點，能在較短的時間內，放飛和收攏30餘架艦載直升機。可搭載4艘426型氣墊登陸艇，可運載上千噸作戰物資或上千名全副武裝的登陸部隊，或是可搭載多50餘輛兩棲裝甲戰車與大量的衝鋒舟等。

報導表示，075型兩棲攻擊艦排水量4萬噸，能與驅逐艦艦隊混編，組成兩棲遠征攻擊群，具備遂行奪島、搶灘登陸作戰，以及遠洋兵力投送的能力，是中共海軍的新質作戰力量，強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。