謝佳見參與全民大劇團《同學會！同鞋～》音樂劇演出，這也是他出道20年的音樂劇處女秀。日前接受專訪時道出排演至今遇到最困難的卡關，「我這次飾演同志角色，難的點在於我怎麼訴說『出櫃』這件事，這轉折點，是戲中這角色最重要的一個環節，我從一開始覺得演不好，到進入角色後一度大崩潰，哭到無法講台詞、唱歌，被導演提醒後才一直收，收到現在才比較順」。

謝佳見過去曾被爆男男戀傳聞、多次被拿性向做文章，他坦言，就連這次接演前導演也一開始就問他「這角色是同志，會介意嗎」，「我不介意！這就是表演，但確實接了這角色後很多時候卡在這個關卡上，怕情感的揣摩拿捏不夠精準、無法感動人，而舞台上時間很短，只有這一小段時間是你的！我只能盡力而為，因為真的很難。」

謝佳見出道20年將首度挑戰音樂劇演出。（粘耿豪攝。服裝提供：Club Monaco）

第一次演到真正崩潰，「是因為我有投入！不然前幾次排練都沒感覺，心想『完蛋了！都沒感覺怎麼辦？好平喔』，加上在很多會演又會唱的前輩的面前，就會更慌。」但他後來發現舞台劇有個魅力，就是不斷練習、講同樣對白，就可以一步步進入角色，「剛開始演得很彆扭、不夠放，對於角色出櫃後的轉變，應該跟之前的形式、態度如何區隔、跟前女友應該變成什麼樣的相處模式，都要認真思考、拿捏！」兩個多月排練下來，他的緊張感愈來愈強烈，「我不能吊車尾、不能突槌，一定要比上一個版本更好」！

他透露，觸動他情感最重要的原因，主要是那首歌歌詞與編曲都寫得很棒，一開始還沒把歌詞背下來，只聽Demo時，他就崩潰了；加上其他演員也都會丟眼神給他，「尤其是瑞君姐（范瑞君），她真的很神！當她的眼睛看著我時、情感那樣飽滿，我的眼淚就會一直掉，所以我常會抓住她求助說『妳要看著我』，她每次一講話，周邊的人都會想哭，氣場實在超強！」

謝佳見出道20年將首度挑戰音樂劇演出。（粘耿豪攝。服裝提供：Club Monaco）

謝佳見劇中角色在結婚前夕才向飾演女友的賴雅妍出櫃、認了同志身分，後來兩人反而變成好友、閨蜜，現實中的他說，他跟分手對象也都還可以當好朋友、不會交惡。能夠好聚好散的秘訣？「情侶之間沒什麼過不去，能成為情侶代表曾經愛過，你能多討厭或多恨對方？除非他傷害了你。如果真的交往時間久了，真有第三者，我還是願意祝福，因為人生很短，交惡很累，大家都好聚好散多好！還可以當朋友！」他甚至覺得分手也沒有不好，「可能因為了解而沒火花、所以分手，既然沒有火花了就不要再勉強，可以去尋找另一個火花，因為人生真的短暫！」

謝佳見出道20年將首度挑戰音樂劇演出。（粘耿豪攝。服裝提供：Club Monaco）

不過他也坦言曾經讓談戀愛的對象很受傷，當年15歲初戀，因為奶奶威脅不能談戀愛、否則不給零用錢，他就以此理由跟對方分手，「原本我們也算轟轟烈烈地談愛情，每晚都要講電話，結果我提分手後她就傷心轉學了」。幾年前辦同學會，他很想見對方，特別請他堂姐問對方會不會參加，已經結婚的初戀女友最後還是沒有出席。後來他離開奶奶身邊、到外地讀大學，但對感情還是滿不成熟，大學的戀愛也談得很轟轟烈烈，「可能我從小很缺愛，就成了大自私鬼，要求對方『全世界你只能看著我』，讓人家很有壓力，後來也發現自己好像很不適合談戀愛，只能在角色裡獲得更多戀愛經驗」。

全新音樂劇作品《同學會！同鞋～》特別邀請到萬芳、光良、賴雅妍、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠領銜主演，明年 1／8-9於臺北流行音樂中心演出，OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中。