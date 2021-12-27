一段北一女高一生帶動唱比賽影片近日在網路獲得關注，其中一名學生叫做林立翧，她是北一女首位全盲學生，看不見的她努力練習，與同學一同完成整段舞蹈的畫面，展現她的勇氣與堅持，也感動上萬名網友。

作家王蘭芬24日在臉書發文，分享北一女家長會會長傳來的影片，記錄了林立翧參與帶動唱比賽的過程，前奏一響，林立翧跟其他同學整齊一致地用力踏出第一個舞步，接下來不管是跳躍、擺手、轉身全都做得充滿節奏感又到位。

開場時由同學協助林立翧站定位置，其他同學才就定位。（圖／翻攝王蘭芬臉書）

中間需要換位置時，旁邊的同學衝過來帶她，接著大家又一起又喊又跳的，後來才知道，那口號還是林立翧幫忙想的：「七彩的夢想是青春最好禮物，一起前行，驕傲自信！青春年華，盡情揮灑！」

雖然偶而會有左右邊跟別人不一樣，或是沒辦法一直對準正前方，但林立翧全程沒中斷、沒猶豫，一樣充滿活力，一樣青春洋溢。問到她會不會害怕，不會不小心撞到東西嗎？立翧堅定地說，「不會，因為我信任我的同學。」

王蘭芬透露，林立翧國中畢業後本來申請安置鑑定進北一女，但結果不如預期，於是她跟大家一樣參加會考，放榜那天她知道自己考上了，她跟媽媽說，「這是我不配得的，我沒有那麼好，神真的愛我。」

自此林立翧暗下決心，同學能做的她也要做到，不管念書、考試、比賽、唱歌、跳舞、運動，都要跟得上，要跟班上大家一起爭取榮譽，而她的態度也得到所有人的正面回應。北一女評審團增設最佳表演獎頒給林立翧，全場師生都起立為她歡呼。