總統蔡英文日前表示，「為了加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」，被各界罵爆。總統府發言人張惇涵緊急滅火表示，蔡總統的意思很清楚，這並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。常在臉書評論時事的藥師林士峰酸說，台灣勞工的工時長度一向都名列前茅，不從學生時代開始適應，還真的很難習慣。

藥師林士峰26日在臉書貼文表示，針對蔡總統抛出「寒暑假別太長」的說法，總統府發言人張惇涵特別澄清「蔡總統期許半導體學院，能夠多提供寒暑假的培訓課程，讓願意進修的學生能夠有更豐富的研習管道，並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。」也是啦，台灣勞工的工時長度一向都名列前茅，不從學生時代開始適應，真的會很難習慣。

網友表示，「我只看過電影『寒假有夠長』。」、「奴性從小培養。」、「剝削勞工，由學生開始。」、「台灣真的很會培養奴性。」、「讀稿、文青、會選舉、無能治國...台灣從2016年就掉入另一個深淵了。」、「欺騙亂硬拗最會了！」、「一個一輩子活在真空泡泡的人，說出勞工假放太多，叫勞工自己去跟老闆說，說寒暑假太長也不意外。」