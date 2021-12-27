高雄市在2005年發生一起離奇命案，住在鼓山區的吳姓一家六口，因深信鬼神之說，竟認為大女兒著魔，全家人接著起乩自稱遭到附身，出現相互毆打、吃屎、喝尿等怪異行徑，並以毆打作法替大女兒驅鬼，不肯將她送醫，導致大女兒器官衰竭死亡。由於活著的一家五口經醫學鑑定無精神疾病，檢方認為5人精神正常，卻未及時施救，因此依遺棄致死罪將起訴5人。

吳姓夫妻住在鼓山區一處透天厝，育有3女1男，小孩當年都已經20多歲，分別從事印刷、護理師、餐廳等工作。小女兒在2005年2月間突然起乩，聲稱自己被三太子附身，指在台北工作的大姊有生命危險，一定要在當年2月28日前回家，因此媽媽連夜將大女兒帶回高雄。

大女兒返家後，出現精神異常現象，並起乩聲稱是觀世音菩薩，開始自殘毆打自己，因吳家全家人都很迷信，於是趕緊帶大女兒去禪修，又到神壇收驚，但是情況卻不見好轉。緊接著家人也一個個發生起乩，自稱被玉皇大帝、王母娘娘、七仙女等神明附身，家人之間不是互毆、就是自殘。

吳家人起乩將近一個月，期間一家六口常拿神主牌、拐杖互打，或用點燃的香灼傷家人，並深信靠撒鹽、撒米、灌食糞便、塗抹尿液等方式可以驅邪，且這段時間皆不進食，餓了便吃屎、喝尿充飢，鄰居也經常看到吳家人在門外突然起乩，胡言亂語。

吳家子女還以毆打的方式幫大姊驅鬼，直到2005年4月9日晚上，全家發現大女兒在房間內口吐白沫、身體僵直冰冷、心跳微弱。兩名妹妹見狀僅施以數分鐘的CPR急救措施後，全家就不管了，也不將大女兒送醫救治，過了兩天才通知鄰居代為報案，將大女兒送醫急救，但已經回天乏術。

檢方將吳家5人列為被告，家人甚至認為大女兒沒有死；死的是附身的妖魔，直到吳母被大女兒附身告知，家人才相信大女兒死去的事實。並辯稱當時全家人起乩，陷入意識不清、精神恍惚等狀態，甦醒後發現大女兒倒地、瀕臨死亡，於是趕緊將她送醫，否認不法。但經醫學鑑定後，確定5人都沒有精神疾病，檢方因此依遺棄致死罪起訴5人。

承辦人員回憶，吳家每個窗口都貼滿符咒，曬著一排黑色衣物，當時據傳吳家原本供奉三太子等幾尊小佛像，後來到一處神壇拜拜，對方指點家裡有不乾淨的東西，吳家請法師前來驅趕不成，全家人反而被附身。直到大女兒離奇暴斃後，鄰居幫忙募款請法師驅邪、超渡，吳家人才恢復正常生活，但大家都不願再提起這段往事。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。