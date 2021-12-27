為了有效改善空污，臺中市成立「空氣品質改善委員會」，其中在移動污染源部分，除了積極鼓勵民眾搭乘公車，也大力推動電動公車，以汰舊換新或新闢路線，補助客運業者改用電動公車，目前全市已經達到197輛，不只高居全國之冠，更連續四年蟬聯全國第一。臺中市統計，每年公車搭乘人數達到1億人次，如果這些乘客都自行開車或騎車，將產生超過48公噸的PM2.5細懸浮微粒。

臺中市有197輛電動公車 全臺之冠

看準環保趨勢，臺中市瞄準綠色運輸線，大力投入行的革新，目前整個臺中市電動公車擴及8家客運業者，共29條公車路線，全市1600輛公車，有197輛是電動公車，達到全臺之冠。臺中市交通局局長葉昭甫則表示，到2021年底臺中市大概會有215輛的電動公車，未來幹線公車裡面，所有公車都必須要是綠能車輛。

臺中市有215輛電動公車，達全台之冠，目標2030年市區公車全面電動化。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

盧秀燕誓言打擊空污 推免費雙十公車政策

根據交通部統計，傳統柴油公車在市區行駛，每公里燃油排碳量約1.22公斤，電動公車每公里消耗0.5到1度電，排碳量降到0.7公斤。為了有效減少碳排改善空污，臺中市積極推動電動公車，鼓勵業者在使用年限到期後，汰換傳統燃油車。臺中市市長盧秀燕也在受訪時強調，在改善移動污染源方面，臺中市專注於改善交通運輸工具，減少空氣碳排放，所以實施接近免費的雙十公車政策，10公里內免費，超過10公里一趟最多只要10塊錢，希望大家多坐公車自己少開車。

臺中市長盧秀燕接受專訪時強調，改善移動汙染源為施政目標。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

車王電量產電動巴士 年產量上看1700台

此外，看準電動公車需求，華德動能母公司車王電子，也在臺中港科技產業園區打造全新車廠，預計2022年開始量產電動巴士，年產量上看1700台。車王電子董事長蔡裕慶表示，電動車不只是電動巴士，它還應該加上智能科技。

華德動能母公司車王電子，在臺中港科技產業園區打造全新車廠。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

而跟上電動公車的腳步，臺中市有不少公車亭，也加裝了太陽能板，全市太陽能候車亭，每年可省下萬度用電。臺中市從日常生活中行的部分，逐步邁向低碳城市，要全面提升民眾居住品質。

(臺中市政府經濟發展局廣告)