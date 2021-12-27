高雄市立空中大學第六屆校友回娘家辦桌活動正式開跑，廣發英雄帖，校友也奔相走告，相約明年3月12日要從全國各地乃至海外，返校參加第六屆「做伙返來厝 六六大順大幸福」校友回娘家辦桌活動。
每年以辦桌號召校友回娘家團圓的高雄市立空中大學，今年受疫情影響，將校友回娘家活動順延至明年3月舉行。負責推廣辦桌餐券的校友總會與系友會自12月受理報名以來，詢問電話不斷，一年一次盛會，除了節目精彩之外，席開百桌盛況空前，千人同學會年盛一年，是該校校史發展的重要里程碑。
高雄市立空中大學86年創校，是推動終身學習的領頭羊。去年該校師生、校友以超過九成的同意票支持劉嘉茹校長連任，創下校史上首位女性校長、也是第一位連任成功的校長。劉校長也向校友展現治校成果，今年再次創下校史學生人數最多、學雜費收入最高、校外班據點成長最快、校園版圖幅員最廣的紀錄，目前已發展成為一所服務遍及全國、離島，甚至擴及海外越南、泰國的遠距教學大學。近兩年的疫情，並未影響該校持續前進的步伐，學校積極拓點，校友陣容從「立足高雄」到「擴展全國」、「放眼海外」，朝四海皆校友的目標努力。
高雄空大透過100多門遠距教學課程的片頭主題曲行銷高雄城市，讓全國各地師生一起見證高雄市歷久彌新的百年風華。劉校長指出，走過四分之一個世紀的高雄空大，在全體教職員生的努力下，已建立品牌信譽；高雄空大累積無價的「遠距教學」平台技術與推廣「終身學習」的知識瑰寶，值得灌溉，持續耕耘。
以辦桌邀請校友返校團圓是105年劉校長上任後的創舉，包括歷屆校友總會理事長暨會員代表、系友會、歷屆傑出校友、各行各業校友、各界貴賓、師生等參加校友回娘家辦桌活動，現場高朋滿座、熱鬧非凡。席間校友們回憶同窗共讀的往事，彷彿時光倒流，對學校發展沿革如數家珍，讓在校生受益良多。
第六屆「做伙返來厝 六六大順大幸福」校友回娘家辦桌活動將於111年3月12日在高雄空大校園舉行，有意者歡迎電洽07-8012008轉1117至1120高雄空大輔導處校友服務中心。
招生專線07-8034211
高雄空大熱情招生中，報名網址https://reg.ouk.edu.tw/
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