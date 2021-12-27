高雄市立空中大學第六屆校友回娘家辦桌活動正式開跑，廣發英雄帖，校友也奔相走告，相約明年3月12日要從全國各地乃至海外，返校參加第六屆「做伙返來厝 六六大順大幸福」校友回娘家辦桌活動。

每年以辦桌號召校友回娘家團圓的高雄市立空中大學，今年受疫情影響，將校友回娘家活動順延至明年3月舉行。負責推廣辦桌餐券的校友總會與系友會自12月受理報名以來，詢問電話不斷，一年一次盛會，除了節目精彩之外，席開百桌盛況空前，千人同學會年盛一年，是該校校史發展的重要里程碑。

高雄市立空中大學86年創校，是推動終身學習的領頭羊。去年該校師生、校友以超過九成的同意票支持劉嘉茹校長連任，創下校史上首位女性校長、也是第一位連任成功的校長。劉校長也向校友展現治校成果，今年再次創下校史學生人數最多、學雜費收入最高、校外班據點成長最快、校園版圖幅員最廣的紀錄，目前已發展成為一所服務遍及全國、離島，甚至擴及海外越南、泰國的遠距教學大學。近兩年的疫情，並未影響該校持續前進的步伐，學校積極拓點，校友陣容從「立足高雄」到「擴展全國」、「放眼海外」，朝四海皆校友的目標努力。

高雄空大每年以聖誕燈海，號召校友回娘家辦桌團聚，校園美氣氛佳，令人流連忘返。(圖/高雄空大提供)

高雄空大透過100多門遠距教學課程的片頭主題曲行銷高雄城市，讓全國各地師生一起見證高雄市歷久彌新的百年風華。劉校長指出，走過四分之一個世紀的高雄空大，在全體教職員生的努力下，已建立品牌信譽；高雄空大累積無價的「遠距教學」平台技術與推廣「終身學習」的知識瑰寶，值得灌溉，持續耕耘。

以辦桌邀請校友返校團圓是105年劉校長上任後的創舉，包括歷屆校友總會理事長暨會員代表、系友會、歷屆傑出校友、各行各業校友、各界貴賓、師生等參加校友回娘家辦桌活動，現場高朋滿座、熱鬧非凡。席間校友們回憶同窗共讀的往事，彷彿時光倒流，對學校發展沿革如數家珍，讓在校生受益良多。

高雄空大校長劉嘉茹與校友總會理事長邱月秀暨理監事代表於辦桌活動上台舉杯致意。(圖/高雄空大提供)

第六屆「做伙返來厝 六六大順大幸福」校友回娘家辦桌活動將於111年3月12日在高雄空大校園舉行，有意者歡迎電洽07-8012008轉1117至1120高雄空大輔導處校友服務中心。

招生專線07-8034211

高雄空大熱情招生中，報名網址https://reg.ouk.edu.tw/