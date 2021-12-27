冬天氣溫驟降，原本就是心血管疾病好發的季節，但你知道嗎？如果是心臟跳得又快又亂的心房顫動，不只會併發心臟衰竭，也會增加五倍腦中風的機率，甚至有二倍的死亡風險。而歲末年終聚餐、吃尾牙時，如果過量飲酒，也恐刺激心房顫動發作。

心跳又快又亂，血栓會併發腦中風

中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正醫師說，「心房顫動是成年人最常見的心律不整，發生率和盛行率會隨著年紀越大越高。若不分年齡統計，約一百人中即有一人為心房顫動患者，但65歲以上年長族群裡，則一百人可找到五位患者。」

心房顫動是心房的心律跳得太快又太亂，使得血液無法有效從心臟打出去，若併發心衰竭會喘、心臟無力。一般來說，打不出去的血液最常滯留在左心房末端，有網狀結構的左心耳，萬一形成血塊，又不幸流到腦部，便會導致缺血性腦中風。

心跳一秒跳三、四下，宜詢求專家協助

但麻煩的是，心房顫動症狀十分多元，可能完全沒有症狀，或胸悶、呼吸困難、暈倒，甚至患者當中風後才知道自己有心房顫動。一般正常成人的心跳，每分鐘約60到70下，相當於1秒跳一下左右。如果你自覺一秒跳了三、四下，跳得又亂又快，建議前往就醫。

醫師將從性別、年齡、體型、個人病史、家族病史、所表現的症狀，再加上一些相關心電圖的檢查，做出較具參考性的綜合判斷。而隨著現代科技的發達，民眾也可以善用有偵測心跳、心律不整、心房顫動功能的血壓計、血氧計、智慧手錶，在居家隨身監測自己的心跳狀況，發現問題即早就醫。

張坤正副院長提醒，「一旦確診有心房顫動，在治療上，有三大重點。一是減少心房顫動發作，二是減少血栓的形成。三是好好控制三高等共病症」。

新型抗凝血藥物，可預防血栓，降低中風機率

有一位中年的男性企業家，有高血壓病史，也曾因心臟輕微不適而被診斷出有心房顫動，但因心房顫動既不會痛也不會不舒服，便完全不以為意，沒想到竟發生缺血性腦中風，連帶影響到大腦語言區，導致他講話不清楚，也無法流暢表達。

這結果讓他大受打擊，除了願意好好控制血壓，這位病友積極接受冷凍消融心導管手術來減少心律不整的發作，針對減少血栓形成的部分，更透過左心耳封堵器的微創手術，以及長期服用新型口服抗凝血劑預防；經由雙重的微創手術加藥物治療，心房顫動沒有再發作，也沒有再次中風。

避免肥胖、過度飲酒、熬夜等心房顫動誘發因子

張副院長強調，「在台灣，心房顫動引起的中風，並不少見。血栓風險高的病友，除了控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子外，抗凝血藥物的使用，扮演非常重要的角色。以往的舊型抗凝血藥物，要定期抽血看抗凝血的效果，有沒有達標，跟深色蔬菜、保健食品、中藥，也有交互作用，使用上比較不方便。台灣很幸運的是健保有給付新型抗凝血藥物，有助心房顫動病友減少血栓形成，預防中風。」。

由於心房顫動，常常會被不良生活型態誘發，像是肥胖、過度飲酒、熬夜作息不正常，一定要避免。三高疾病，也要好好控制。再加上規律的服藥，就能有好的預防跟治療效果，守護住自己的健康。

張坤正醫師

現職：中國醫藥大學附設醫院內科系副院長、內科部主任兼心臟血管系主任

專長：心律不整燒灼術、冷凍消融手術、左心耳封堵器微創手術