誰也不想在人生中遇到人渣、渣男，但是無論如何，總得或多或少面對各種「殘渣」，像是料理的蔬果食材殘渣、咖啡豆渣、黃豆渣、茶葉渣等。第一時間就立刻丟棄嗎？專家指出，如果懂得善加利用，不但能得到各種天然效果，也能幫助環保又省荷包。

●殘渣再利用 減少資源浪費

把農業廢棄殘渣製成吸管、餐具、餐盤、課桌椅，讓原料再生利用，解決塑膠廢棄難題，是台灣生技、應用化學產業正在努力精進的方向。而一般民眾常見的咖啡渣、黃豆渣、茶葉渣等，其實在生活中也各有妙用：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●咖啡渣使用前須先完全乾燥 可以除溼、去味還能當肥料

台大農藝系暨研究所助理教授王裕文表示，最常見的咖啡渣使用場合，就是放在菸灰缸中除臭。原理是因咖啡豆經烘焙後，體積比生豆膨脹了約10％，形成多孔隙，可以產生吸濕、吸附味道的效果。

同樣道理，遇上濕冷天氣時，也可將乾燥咖啡渣填進紗布袋內，用以代替鞋子乾燥包放入剛穿回家的鞋內，吸濕、吸附異味又環保。

但要提醒的是，運用咖啡渣當乾燥、去味劑前，務必將咖啡渣先濾乾或曬乾、用烤箱或微波爐處理3-5分鐘亦可，並且經常更替，以免發霉。

●茶葉渣含茶胺酸與兒茶素 幫去油、去腥味

茶葉專家陳以凡指出，茶葉內含茶茶胺酸、兒茶素、鹼以及氮成分，能有效去污去油，天然成份不傷害肌膚。使用時可將茶葉渣再加點溫熱水後使用，可促使茶葉渣發揮最大潔淨效果，非常適合用來擦拭碗盤、窗戶、玻璃等。

●黃豆渣營養成分高 善用做成料理好吸收

豆渣其實飽含蛋白質、鈣、磷、大豆異黃酮、卵磷脂等營養素。林俐岑營養師指出，大部分人在家製作豆漿的過程中，常將豆渣過濾掉，卻不知濾掉的卻是對身體健康甚有益處的寶物。

(示意圖/本報系資料照片 姚舜攝）

此外，豆渣也富含膳食纖維，是減重、減脂、增肌的好幫手。像是在家製作漢堡排時，攪拌絞肉間可加入些許豆渣，能減少絞肉份量，降低油脂。林俐岑營養師建議，也可以把豆渣和洋蔥、麵粉、少許肉泥或喜愛的食材等一起攪拌做成麵糊，倒入平底鍋中乾煎，就是豆渣餅；而將豆渣運用於饅頭的製作，也可以擦出意外的火花，讓饅頭額外的鬆軟好吃！