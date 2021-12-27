在長期的反恐作戰下，一臉大鬍子且滿身戰術裝備的「海豹」（SEALs）、「綠扁帽」（Green Berets）等特戰官兵，儼然已成為新的「美國偶像」；不過美媒指出，在大國競爭環境下，美軍特戰部隊雖不會放棄戰鬥能力，但會轉為主要以心理戰等形式加強美國影響力，且專注在非洲、中東等區域執行，而非中國大陸本土。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，在《黑鷹計畫》（Black Hawk Down）、《12猛漢》（12 Strong）、《海豹神兵：英勇行動》（Act of Valor）等電影的推波助瀾下，美軍特戰部隊儼然已繼承席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的藍波（John Rambo），成為新一代的「美國偶像」。

但在大國競爭環境下，美軍特戰部隊將再度「潛入陰影之中」，並於「帝國的邊緣」發揮作用，如訓練外國軍隊、加強美國與各國的軍事聯繫、建立人脈和情報管道、增強盟友自信等；一名前美國陸戰隊特戰單位指揮官指出，殺人很容易，陸軍或陸戰隊步兵就能辦到，改變人的行為或思想才是一項挑戰。

但在反恐戰爭中歷經磨練的各項技能也不會遭到完全放棄，一方面是全球性恐怖主義威脅仍然存在，另一方面是無人機行動、網路作戰、小部隊滲透突襲等「超地平線行動」（over-the-horizon operation），仍將在非洲、阿富汗、伊朗、敘利亞等美國缺乏持久性存在的區域發揮作用，尤其是中國大陸正於上述地區發展影響力，包括資源開採、基礎建設、各種不同的投資等。