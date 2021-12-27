本周將迎接跨年，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、虎、鼠、兔、豬的人本周運勢最旺，身邊有貴人，凡事順順利利，度過順心如意的跨年周。

▍1.生肖牛

屬牛人有毅力，最容易成功，周一「三合」，周四「六合」，身邊助力多，貴人會帶來發財的好消息，財運高升。生活中快樂無比，他們一直是上天的幸運寵兒，總是有不錯的收穫。工作中有前輩貴人提供展示才華的機會，在眾人眼前大放異彩。

▍2.生肖虎

屬虎人有思想，有魄力，想做的事一定要成功，周二「三合」，周三「六合」，努力就有成果，應好好把握。喜事不斷，身邊人都是貴人，家人、朋友能帶來許多福氣。幫扶運勢強，獨特的想法獲得長官認可和讚揚，有望升職、加薪。

▍3.生肖鼠

屬鼠人周五「六合」，是超級幸運日，有望美夢成真。本周有存款，有希望，真是太有福了。財富收入會因事業的帶動而有所提高，職場容易遇到伯樂，前途無量。因常有貴人在身邊，帶來升職位、漲薪水的機會，真的好幸運。

▍4.生肖兔

屬兔人周二「六合」，周三「三合」，有貴人運勢，能得到他人的幫助。財運呈上升趨勢，周二、周三還會有意外的偏財到來。財富入帳的同時，也獲得美好的愛情，周四有「紅鸞」桃花入命，單身者很可能和意中人墜入愛河。

▍5.生肖豬

屬豬人歷來都是很有福氣的，周六「六合」，周日「三合」，有財星庇佑，上班族得貴人指引，會一鳴驚人，讓人刮目相看。經商者有朋友照顧生意，錢財輕鬆飄進口袋。屬豬人自信滿滿，笑容掛臉上，趕快約朋友一起慶祝吧！

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】