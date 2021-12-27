婚姻觸礁往往不容易處理，但也需要面對，其深切的影響兩人生活，若處理不當，也可能對於將來的生活產生極大的負面影響，像是近日藝人王力宏一事便是個典型的例子。而核心的若沒有改變，也將一再的不斷重演，若有孩子也影響著孩子。面對婚姻觸礁、不順，心理學專家林仁廷諮商心理師指出常見的關鍵，呼籲理性的找出原因，並作良好的改善。

(圖/今健康提供)

●感情、婚姻觸礁怎麼辦？心理師：先找出關鍵。

林仁廷心理師表示，感情、婚姻觸礁常見出自於價值觀的不同，以及所產生的認知差異，在這情況下往往又缺乏溝通，進而造成誤解，最後引發雙方的冷戰或熱戰。了解這常見進程，便有助從此往前推算找出原因。從可控因素來看，情緒教育和人際溝通便是個相當重要的課題。

林仁廷心理師表示，人與人之間的相處，常會伴隨著爭執、衝突、不愉快等，會如此是再正常不過的事，畢竟每個人都是不同的個體，即便再親也可能發生摩擦。怕的是因為不知道如何表達等各種因素不願面對，包括了不願明講、不願溝通，甚至是出現「你到底想怎樣？」、「一句話，做不到！」等情緒話語。而即便多數民眾都明白好好溝通的重要性，但往往發生時，也還是被情緒牽著鼻子走。

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●習慣用吵架、冷戰溝通？心理師指背後關鍵！

林仁廷心理師指出，會出現此情況，往往是因為例如以往被父母照顧得太好，或者人生都順遂、習慣逃避挫折、習慣以冷戰、爭吵等不理性的方式解決，總總原因缺乏面對挫折的機會，形成容易逃避挫折、逃避溝通，感情及婚姻出現摩擦又常是棘手的事情，也就容易放棄。

因此建議可以先檢視關鍵為何、如何對此溝通，以及自己是否存在著會逃避的習慣、找出逃避的原因，針對原因中的關鍵進行改善，學習妥善的面對壓力及挫折。

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●發現自己變心了怎麼辦？心理師：先停下

感情中常出現的，也包括了變心、婚外情。林仁廷心理師表示，這往往是因為太過渴望某件事，在原關係當中得不到時，對新關係的期望就會放大，例如關心或是慾望，這是一種心理投射，不過往往也容易過度放大，如同太久沒喝水，地上的汙水也會覺得美味。而原關係破洞，也容易讓新的關係趁虛而入。

因此若發現自己有移情別戀的情況時，建議先別急著做決定，應先停下腳步，回到前述第一段的「面對」當中，檢視現有的關係正面臨著什麼樣的，包括自己。若未妥善解決，不僅會造成更多不可預期的後果，新的關係也不會持久，因為這些依舊存在。

●夫妻互動小孩會模仿，甚至是影響人格發展！

林仁廷心理師也指出，夫妻之間的互動模式以及處理方式，也可能讓孩子觀摩、學習，包括了冷嘲熱諷、冷戰、互毆、逃避等，進而也影響孩子的後續發展，也包括感情模式，例如出現完全依賴他人、害怕被拋棄的「焦慮依附型」，或是完全不依賴他人，只靠自己、封閉類型的「逃避依附型」。不論何者都對孩子可能存在著負面影響。因此，若有孩子更要妥善處理極面對婚姻之中的。

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●感情、婚姻如何面對？心理師：有效溝通是重點

改善感情、婚姻，最好的方式就是面對，後續的路要怎麼走、或是走新的一條路再從長計議，如此對雙方、對孩子都是好的。而若雙方遲遲無法做出有效、友善的溝通，也可以尋求諮商師、心理師的協助，專家會協助確認雙方關係的經營意願、回想初衷、釐清心意等，也會協助練習溝通，讓彼此能夠確實的表達出心理的感受，更能有效的表達對這段關係期望的是什麼。說不定兩個人其實是很渴望對方的關愛，但表達的方式錯了。而過於疏離的關係，自然也需要花上更多的力氣，需要靠例如規劃約會等行動方案，再次喚起兩人當初的關係。

不論是好聚或好散，都是需要雙方的努力才有辦法達成，建議其中一方可先破冰，跨出友善的第一步，結束惡性循環。