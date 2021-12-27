冠狀動脈負責供應心臟的血液循環，當冠狀動脈阻塞，就會出現心肌梗塞。彰化基督教醫院心臟血管內科李卓翰醫師指出，心肌梗塞高風險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）、抽菸、遺傳、體重過重等，皆可能會危害血管健康，導致心血管疾病。

(圖/照護線上提供)

心肌梗塞發作時，患者會感到胸口又悶又緊，好像被石頭壓住的感覺，而且可能在肩膀、前臂、下巴感到痠麻不適，症狀嚴重時還會冒冷汗。李卓翰醫師解釋，心肌梗塞是相當危急的狀況，當下應立刻就醫、盡早疏通血管，否則心肌可能在短時間內缺氧壞死，引發憾事。

李卓翰醫師分析，動脈血栓是造成心肌梗塞的常見原因，血栓來源有兩種可能性，一是從別處流過來的血栓，如心房顫動可能導致心臟血管有血栓形成，當血栓被心臟血液打出去，便隨著血液流到他處，若流入腦部血管，就會造成腦中風；流入小腸血管，就會造成小腸中風；流入下肢血管，就會造成腳部中風；流入心臟的冠狀動脈，即會造成心肌梗塞。

另一種是冠狀動脈本身所產生的血栓，通常是因為長期處於高血壓、高血糖、高血脂的狀態，使膽固醇堆積於血管壁形成動脈硬化斑塊，動脈硬化斑塊除了會讓血管變狹窄，還有可能破裂，造成血小板聚集，在血管壁形成血栓，阻塞血管暢通。

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●搶救心臟，刻不容緩！

若診斷為心肌梗塞，醫師會開始使用藥物治療，包括抗凝血劑、抗血小板藥物，然後安排緊急心導管嘗試疏通冠狀動脈，李卓翰醫師解釋，我們可利用氣球擴張術、血管支架來撐開冠狀動脈狹窄的位置，盡快恢復心肌的血液灌流。部分患者可能會需接受冠狀動脈繞道手術，在冠狀動脈上嫁接一段血管，讓血流可以繞過狹窄的部位。

疏通冠狀動脈之後，患者必須持續接受藥物治療，李卓翰醫師說，標準的作法是使用雙重抗血小板藥物，稱為「雙抗治療」，利用兩種機轉的藥物來抑制血小板活性，以降低血栓形成的機會。只要沒有禁忌症，心肌梗塞患者都建議應接受雙抗治療達一年，爾後會留下一種抗血小板藥物，終生服用以預防再度發生心血管事件。

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長期服用抗血小板藥物的患者要留意出血狀況，若只是輕微的皮下出血、瘀青較無妨，但如果是腸胃道出血就得趕緊就醫處理。

李卓翰醫師提醒，阿斯匹靈是經常使用的抗血小板藥物，對於比較容易產生壓力性潰瘍、消化性潰瘍的患者，要提防腸胃道潰瘍，倘若有腸胃不適、解黑便的狀況，請務必告知醫師，以評估調整藥物，切勿擅自停藥或更改服藥頻率，讓心血管疾病有機可趁。

李卓翰醫師提醒，高血糖、高血脂、高血壓等慢性病都是與心血管疾病有關的危險因子，建議積極控制達標。此外，在初期報告中，心肌梗塞、心血管疾病患者如果感染新冠肺炎病毒，較容易出現併發症而演變成重症，死亡風險較高，李卓翰醫師補充，接種疫苗則可提升保護力，建議可及早施打。施打後可以加壓止血，不需要為了施打疫苗而停用抗血小板、抗凝血藥物。

●貼心小提醒

李卓翰醫師呼籲，心血管疾病往往是長時間的累積而形成，血壓、血糖、血脂、肥胖、壓力、抽菸2等皆是不容忽視的危險因子，平時可能毫無徵兆，但當心肌梗塞發生時，就會危及性命。

李卓翰醫師叮嚀，想要保養心血管，就得按時服藥，將三高控制好，且要維持健康生活型態，如均衡飲食、規律運動、充足睡眠等，飲食避免過於重口味。即使放完血管支架也應務必按時服用抗血小板藥物，避免血栓形成，才能確實降低再次發生心肌梗塞的機會。