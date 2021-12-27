比爾蓋茲說明「艱難的一年後保持樂觀的原因」。

展望2022年，微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）認為明年最大的擔憂不是新冠疫情、也不是經濟問題，他最憂心的是民眾對政府的不信任。

美媒CNBC報導，比爾．蓋茲月初在自己的網站上發布一篇題為「艱難的一年後保持樂觀的原因」（Reasons for optimism after a difficult year）長文，其中他做了幾項樂觀預測，包括新冠疫情即將結束、元宇宙興起等，但同時也點名「民眾對政府的不信任」將會拖慢大部份進展，他特別寫道：「這是進入2022年我最擔心的事之一。」

比爾蓋茲指出，公家機構必須成為應對氣候變遷、預防下一場大流行的主要角色，不過也提醒，「如果你的人民不信任你，他們就不會支持重大新措施，當出現重大危機時，他們就不太可能遵循必要指引來度過難關。」

蓋茲寫道，24小時的新聞、過度政治化的新聞標題、以及社群媒體都在加強分裂美國社會，呼籲美國政府監管網路平台，打擊不實資訊。

他說如果政府不快點介入，美國人可能會選出公然表態、鼓勵不信任政府的政治人物，屆時會發生滾雪球效應，導致民眾對政府更不抱期望。

如果發生這種情況，比爾蓋茲坦言，連他自己都不知道如何解決，「我通常會在這裡提出解決辦法，事實是，我沒有答案。」他說：「我計畫持續尋找、傾聽別人的想法，特別是年輕人，我希望網路世代會有關於解決深根網路問題的新鮮看法。」