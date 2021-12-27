星座專家唐綺陽分析12/27～1/2星座運勢，本周土星依然坐鎮於水瓶座，眾人忙於收拾殘局，同時也會探討網路、群眾等問題，而土星還會一直待在水瓶座直到2023年，因此這段時間就是大家思考應該如何規範這類問題，並進行後續相關的行動。

而木星將在星期三（29日）進入雙魚座，並且在明年5月離開，這樣快速的移動會帶動社會快速的變化，雙魚相關事物將受到矚目、成果豐碩，包含慈善、信仰、身心靈等方面，社會的弱勢、邊緣團體也會開始被關注；另外若是願意面對自我的弱點，向外發出求救，就能得到許多幫助。

最後一個重要星象則是水星將在魔羯座衝刺，並在星期天（1月2日）下午3點進入水瓶座，這股衝刺之力將會帶領大家關注長官、長輩、政府等議題。

重要星象：土星在水瓶，木星進雙魚，水星魔羯衝刺。

【工作注意：雙子、巨蟹、獅子、天蠍】

雙子：先做好內部整頓，調整不安之處

巨蟹：與海外事物有連結，對工作產生影響

獅子：胸有成竹有成就感，能穩定發揮

天蠍：思考與下屬的相處之道

【桃花注意：白羊、天秤、射手、水瓶】

白羊：別太高冷自閉，要適時做好溝通

天秤：忙到沒有情趣，讓身邊的人感到挫折

射手：生活有儀式感，能加分不少

水瓶：魅力爆發，充滿自信又迷人

【財運注意：金牛、雙魚】

金牛：虛心多學習，能夠功力大增

雙魚：務實理財，有機會談好條件

【健康注意：處女、魔羯】

處女：當心莫須有的憂慮影響睡眠

魔羯：痛苦留在心裡，會影響生理