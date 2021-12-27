在法人重倉押注、拚年底績效下，近日中鋼股價終於突破盤整站回35元大關以上，儘管中鋼今年前11月營收創高，但2022年元月及Q1盤價調降，法人多空看法分歧，後市是否仍有續航力，收復前一波套牢重災區40元以上，專家認為，中鋼股價重返40元機會很大，背後有兩大趨動力，一是美國基礎建設法案，帶動鋼鐵股的想像空間；二是通膨升溫，鋼鐵原物料直接漲價受惠。

中鋼2021年獲利大躍進，自結11月合併稅前淨利78.69億元，年增233.8％，2021年前11月合併稅前淨利784.51億元，每股稅前淨利約4.97元，刷新歷史紀錄。12月鋼價雖微降，但影響不大，且預期農曆年後補貨潮，加上供給吃緊，以及各國基礎建設持續，看好鋼市前景及鋼價穩健向上。

中鋼日前開出2022年1月及首季內銷各項鋼品盤價，平均降幅2.15%，每公噸調降0至900元。多數法人認為符合預期或優於預期，看好春節、北京冬奧落幕後需求將明顯升溫，帶動鋼市再度成長，建議可利用盤價下跌的利空低接回補。

但也有法人看法保守，認為中鋼盤價連兩月走跌，11、12月預期原料成本墊高，將使得煉鋼利差持續受限，給予中鋼中立評價。

不少中鋼散戶套牢在40元以上，目前股價站上35元之後，有望朝4字頭進一步解套嗎？摩爾投顧分析師張志誠表示，站回40元機會很大，主要有兩大利基點。

張志誠分析，一是來自1.2 億美元（約台幣33兆元）的美國史上最大基礎建設法案， 這33兆資金撒下去，要蓋鐵路、馬路、橋樑，對鋼筋水泥的需求，帶動鋼鐵股的想像空間，加上大陸「能耗雙控」與全球關注「碳中和」目標，未來對鋼鐵新產能產生極大壓抑作用，過時舊產能也遭淘汰，因此創造出高鋼價時代來臨。

二是通膨升溫，美國從6月份開始，通膨以年增率5％以上的速度飆升。對於多數民眾來說，通膨來襲荷包立馬縮水、是負面影響。但對於鋼鐵等原物料來說，卻是可直接受惠於漲價的題材。

張志誠指出，鋼鐵股過去命不好，大部分處在景氣循環低谷，直到 2021年才因全球性的通膨，以及美國及大陸等多國所帶動的基礎大建設，發起一波景氣反攻。他認為，台灣鋼市榮景至少再旺 2~3 年，估計2022年鋼鐵需求持續成長2.2%，達到 18.96 億頓。這種周期股回升比投資人想像中時間更長，法人、大戶會增加這類低估值的周期股，建議喜歡長期投資的人，可慢慢布局迎接鋼鐵人回歸！