台股萬八前後兩樣情，萬八之前，許多投資人還在懷疑這波行情是來真的還是假的，市場觀望氣氛濃厚，成交量能不足，類股族群漲勢較不連續，輪流上漲，震盪墊高指數；萬八之後，行情上漲吸引更多投資人投資股市，台股將出現價量齊揚的大多頭盛況，本周幫大家盤點，盤面上有什麼類股族群，可能成為下一波多頭的主流。

股市是一個買、賣市場，一檔股票基本面再好，缺乏資金的追捧也很難向上漲，主流股可以想像成股市中的當紅藝人，是所有投資人關注的焦點，只要基本面、消息面稍有表現，都可以激勵投資人進場買進，帶動股價持續向上飆升，但過去的主流隕落大跌後，短期內通常很難重回市場的焦點，例如台積電、航運、鋼鐵類股，大跌之後基本面表現再好，股價也難以上漲，因此航運、鋼鐵、晶圓代工族群，會漲但很難飆，建議不要過度追價，買黑不買紅。

前股王大立光實施庫藏股之後，展現「王者回歸」的氣勢，股價連續向上再創波段新高，帶動矽力-KY、AES-KY、力旺等高價股，掀起一波比價效益，這些高價股輪流上漲，可望帶動相關類股族群同步向上，電池模組廠AES-KY持續大漲，再創歷史新高，其中以正極材料廠表現最為強勢，建議可以觀察立凱-KY。

立凱-KY，鈷、鎳價格不斷向上飆升，特斯拉改採磷酸鐵電池後，各車廠相繼改採磷酸鐵電池，台灣上市櫃公司中，唯一生產磷酸系列電池的就是立凱-KY，11月營收創27月來的新高，減資後股價一度大漲兩根漲停板，近期回測70元整數關卡後，持續上漲再創波段新高，股價短期內有機會持續向上，挑戰歷史新高。

疫情反反覆覆，提高賣場朝自動發展的意願，帶動「電子標籤」相關類股營收、獲利持續成長，其中龍頭元太，11月營收月增7.6％、年增71.74％，前三季累積每股盈餘3.33元，賺贏去年全年的3.18元，近期股價完全不受大盤下跌影響，股價穩定向上墊高，短期內有望持續向上再創歷史新高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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