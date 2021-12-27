2022年倒數計時，各地跨年煙火及演唱會備受期待，中時新聞網整理出全台從北到南跨年煙火秀及晚會活動的特色及重點預告，各地演唱會的超強卡司也陸續公布，民眾可以一次全部掌握、提前卡位。

●台北

「台北最High新年城-2022跨年晚會」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 01:00

地點：台北市民廣場

卡司：梁靜茹、Alin、徐佳瑩、告五人、四分衛、動力火車、Tizzy Bac、旺福、黃小琥、Lulu黃路梓茵。

特色：今年台北101以「迎向美好未來」為主題，煙火秀總長360秒，結合動畫、燈光，將呈現全球首次在高樓演出的「動態展翅」與「高空愛心」，共1.6萬發煙火。

「臺北最High新年城-2021跨年晚會」跨年煙火秀現場直擊｜2020.12.31

●新北

「光耀新北-1314就愛你-跨河煙火秀」

時間：2021/12/31 20:22施放煙火

地點：淡江大橋

特色：新北市預計在12/31晚點8點22分搶先全台施放「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀，長達13分14秒的煙火，將採用日本七彩千輪煙火彈，手工排列3D造型彈，共1萬發煙火彈。

●桃園

「2022 Meet 遇見桃園跨年晚會」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：桃園高鐵站前廣場(高鐵桃園站及機場捷運A18站)

卡司：由黃子佼、宇珊擔綱主持，歌手包括畢書盡、李玖哲、韋禮安、李玉璽、李千那、熊仔、吳卓源、艾怡良，最後由八三夭樂團陪大家倒數。

●新竹

「2022幸福竹縣公益慈善跨年晚會」

時間：2021/12/31 17:30～2022/1/1 00:30

地點：新竹縣政府前廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）

卡司：熱狗MC HotDog、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人輪番演唱，最後還有180秒的煙火。

●台中

「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 01:00

地點：水湳中央公園

卡司：Ella、玖壹壹、頑童MJ116及五堅情合體，還有周興哲、畢書盡、鼓鼓、壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天等人。

「2022麗寶樂園跨年晚會」

時間：2020/12/31 22:00～2022/1/1 01:00

地點：麗寶樂園

卡司：曹雅雯、張三李四、五堅情、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩。

特色：在全台最大摩天輪「天空之夢」燈光秀襯托之下，施放300秒、近3000發的高密度煙火秀，並用270度環景釋放超震撼三面景觀。

●南投

「2022潭情說愛你 日月潭跨年晚會」

時間：2021/12/31 20:00～2022/1/1凌晨

地點：水社碼頭

特色：晚上8點起有樂團、舞團及聲林之王韋喆、孫尤安Yoanna表演，午夜12點，將在水社碼頭、伊達邵碼頭施放300秒燦爛花火。

●雲林

「劍湖山-飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：劍湖山

卡司：麋先生、宇宙人、魏嘉瑩、鹿洐人等創作型新生代歌手。

特色：今年首度打造全球唯一的「摩天輪浮空煙火秀」，除了於摩天輪主體施放煙火外，還加入園區內才看得到的「浮空煙火秀」，由數百台無人機結合燈光秀，長達488秒。

●台南

「好YOUNG跨年演唱會」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

卡司：林宥嘉、炎亞綸、周興哲、艾怡良、閻奕格等歌手。

●高雄

「2022高雄跨年晚會」

時間：2021/12/31 19:30～2022/1/1 00:30

地點：「高流舞台」高雄流行音樂中心海風廣場、「蓬萊舞台」高雄港棧庫群

卡司：首創全國唯一雙舞台跨年晚會，環抱愛河灣夜景的「高流舞台」有棉花糖、Crispy脆樂團、李英宏、法蘭等人；位於高雄港棧庫群的「蓬萊舞台」則有蘇慧倫、安心亞、郭書瑤等三大女神。

「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」

時間：2020/12/31 18:30～2021/1/1 01:00

地點：義大世界大草坪區

特色：這次義大世界將跨年主題訂為「紫耀義大 樂享平安」，將在義大世界大草坪區施放888秒煙火，象徵福氣，並以「大扇形」方式呈現如同勝利圖騰的雙V特效。

●屏東

「2022屏東跨年K歌之夜」

時間：2021/12/31 19:30～2022/1/1 00:30

地點：屏東市千禧公園

卡司：彭佳慧、韋禮安、魏如萱、孫淑媚、朱海君、高爾宣、芮德、吳獻、范逸臣、玖壹壹等歌手。

●宜蘭

「2022羅東跨年晚會」

時間：2021/12/31 19:45～2022/1/1 00:30

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

卡司：由夜貓DJ Dennis、木木（林葦妮）搭檔主持，並有搖滾潮男樂團TRASH及林芯儀等歌手。

●花蓮

「2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」

時間：2021/12/26～12/30，19:00～21:30；2021/12/31 20:00～2022/1/1 00:30

地點：花蓮市東大門廣場

卡司：一口氣連辦6天，陣容包含盧廣仲、周興哲、周湯豪、羅志祥、畢書盡、動力火車等人。

●台東

「2022太麻里瘋跨年迎曙光」

時間：2021/12/31跨年音樂祭20:30～01:00、2022/1/1迎曙光音樂會04:30～07:00

地點：台東縣太麻里鄉太麻里曙光園區

卡司：高蕾雅、郭芝吟，以及煙火秀、魔術秀、氣球秀、扯鈴秀、川劇變臉。

●金門

「2022金門跨年晚會-金虎報喜．幸福臨門」

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：金寧鄉金門大橋（土地重劃區）

卡司：郭靜、家家、葉瑋庭、張文綺、陳隨意、天南方二重唱、火星樂團及檸檬哥哥、泡芙姐姐等人，活動現場還有市集及摸彩活動。