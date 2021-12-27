據航空工業通飛官方微信公號發佈文章稱，由航空工業自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」1003架機在珠海實現總裝下架，標誌著該架機機體結構和機載系統安裝工作正式完成，全面進入地面聯調聯試階段。調試完成後，將可全海域巡航南海，並配合航母 執行空中預警機任務。

據報指出，AG600飛機1003架機的總裝下架標誌著專案圓滿完成2021年度目標任務。AG600飛機1003架機從6月24日正式進入總裝工作階段，歷時186天，先後完成機身三段對接、翼身對接、垂尾機身對接、發動機短艙安裝、螺旋槳安裝等多項總裝工作和增壓艙、動力環控系統氣密試驗，液壓系統耐壓試驗，全機航電系統導通等多項關鍵試驗，按照計畫節點高品質圓滿實現飛機總裝下架。下一步，AG600飛機將開展機上地面、實驗室等一系列首飛安全性試驗，預計於2022年實現首飛。

AG600飛機1003架機的總裝下架標誌著專案圓滿完成2021年度目標任務，下一步將開展機上地面、實驗室等一系列首飛安全性試驗，預計於2022年實現首飛。（圖／航空工業通飛）

AG600別名「鯤龍」，是大陸首次按照中國民航適航規章要求自主研製的大型特種用途飛機，也是目前世界上在研最大的水陸兩棲飛機。它採用懸臂式上單翼、前3點可收放式起落架、單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台國產渦槳6發動機，機長37米、翼展38.8米、機高12.1米(外部尺寸與波音737相當)，最大起飛重量53.5噸。

AG600飛機項目於2009年9月啟動。2016年曾於珠海航展與運-20共同亮相， 2017年、2018年分別完成陸上與水上首飛，此款大型水陸兩用飛機與運-20、C919大型客機並稱中國「大飛機三兄弟」。AG600選裝4台國產渦槳6發動機，外部尺寸與波音737相當，最大起飛重量53.5噸，可滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，是應急救援體系建設急需的重大航空裝備。

AG600鯤龍是一艘「會飛的船」，既能在陸地上起降，又能在水面上起降，除救災與救援任務外，亦可改裝為水陸兩棲預警機，可以協助航母執行空中預警任務。（圖／新華視點）

報導說，這是一艘「會飛的船」，既能在陸地上起降，又能在水面上起降，機身下部設計成「V」型高抗浪船型機身，可在水源與火場之間多次往返投水滅火，一次最多可汲水12噸，可在距離樹梢30米到50米高度進行投水。還具有航程遠、續航時間長的特點，可在2米高海浪的複雜氣象條件下實施水面救援行動，水上應急救援可以一次性救護50名遇險人員。

因其較低的應用條件，以及最大4500公里的航程航速優勢，AG600可在第一時間到達南海的任何角落，是在南海進行巡邏和救援很好的工具。同時亦適合用作反潛巡邏機，對潛艇形成很好的壓制效果。未來可改裝為水陸兩棲預警機，可以降落在航母周邊進行油水補給，之後配合航母執行任務。