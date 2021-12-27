以色列總理辦公室表示，總理班奈特（Naftali Bennett）今天居家隔離，並將等待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的PCR篩檢結果，此前他的14歲女兒確診。

路透社報導，班奈特得知女兒染疫後，隨即離開每週的內閣例會並返回住家隔離，當前以色列因變異株Omicron入侵以致疫情加劇。

總理辦公室指出，班奈特的女兒曾接種疫苗，但並未說明她是感染Omicron還是仍舊肆虐以色列的另個變異株Delta。

每週的內閣例會開始前，班奈特及其他政府部會首長曾快篩檢測並呈陰性反應。這位以色列的領導人8月20日已注射疫苗加強劑。

雖然班奈特呼籲民眾取消出國計畫，以遏制Omicron的擴散，卻因他的髮妻和子女月初到國外度假而招致公眾批評。

以色列已通報1118個Omicron的確診病例，而感染這個變異株的人數如今每兩天就增加一倍。（譯者：曹宇帆）1101227