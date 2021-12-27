以色列自然公園管理局今天表示，以色列北部的保育區爆發禽流感疫情，超過2000隻野生鶴染疫致死，可說是相當罕見。

法新社報導，以色列自然公園管理局（Israel Nature and Parks Authority）的專家哈特梭夫（Ohad Hatsofe）表示，除了2000隻野生鶴染疫致死，據信另有1萬隻可能染疫。

自然公園管理局資深科學家納維（Uri Naveh）指出，以色列每年爆發禽流感疫情，不過今年比以往更嚴重，並說野生鶴死亡的數量相當「不尋常」。

每年自10月起，約莫10萬隻野生鶴來到以色列，大多數棲息在胡拉谷（Hula Valley），這是牠們遷徙至非洲途中的重要中停點。

據估計，當地仍有超過4萬隻的野生鶴。

以色列農業部說，北部若干養雞場已發現H5N1禽流感病毒，並已下令暫停販售來自染疫養雞場的雞蛋。

雖然病毒H5N1罕見人傳人，不過並非沒有前例，根據世界衛生組織（WHO）指出，自2003年以來，超過450人因感染H5N1喪命，主要是在印尼、埃及與越南。（譯者：曹宇帆）1101227