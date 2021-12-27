合歡山飆大雪！(翻攝交通部公路總局監視器)

合歡山今(27日)凌晨降雪，一下好幾個小時，不僅道路被白雪覆蓋，連鏟雪車都出動剷雪，以維持路況。有網友在臉書社團留言，清晨5時半積雪大概0.5到1公分厚。還有網友說，「現在從高雄夜奔了，希望早上可以上去」。不過，交通部公路總局提醒，台14甲線鳶峰至大禹嶺（24k~41.5k）目前路面積雪結冰限加掛雪鏈通行，機車、重機及乙類大客車禁止進入。

合歡山26日短暫下了2分鐘雪花，而今天（27日）凌晨再度降雪。有網友在「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」臉書回報，今天凌晨01:05左右，「武嶺、昆陽、大禹嶺開始下雪，松雪樓雪最大，停車場已被白雪覆蓋。」。根據交通部公路總局監視器畫面顯示，目前雪還在下。

中央氣象局表示，今(27)日至明(28)日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。周二清晨之前，若溫度夠低及水氣能配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區亦不排除，若要上山賞雪請做好相關準備。

氣象局發布低溫報，今(27)日金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

另據交通部公路總局-第二區養護工程處-交通管理及控制中心最新公告。台14甲線鳶峰至大禹嶺（24k~41.5k）路面積雪結冰限加掛雪鏈通行(提醒用路人：高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入）。

籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打本處04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。