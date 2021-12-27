位在台北市晉江街的長慶廟歷史悠久，卻存在多年的廟產糾紛，其中最受爭議的一塊地「河堤段四小段256號」被前立委黃政哲要求拆屋還地，屋主陳天賜的兒子陳周信秀出書面資料，控訴黃政哲實在太貪婪，一心想把廟拆掉蓋大樓，他說這些都是信徒們的心血，怎能讓它化為烏有。

長慶廟所在地包括有中正區河堤段四小段256、256-3、256-4、263-31、263-32、263-36、247-11、247-12、247-13地號等9筆土地，陳周信表示，黃政哲取得的土地權狀只有河堤段四小段256地號，占地約202坪，但市值超過2億，若拆屋還地就會連長慶廟一併被拆除蓋大樓。

現年72歲的黃政哲，擔任立委期間捲入高鐵弊案被依法起訴判刑，遭台聯黨除名。（圖／本刊資料照）

本刊調查，現年75 歲的黃政哲，國防大學管理學院畢業，曾任華升上大營造股份有限公司總經理，曾代表台灣團結聯盟擔任不分區立法委員。其父黃崇鵬是華升上大營造的創辦人暨桃園縣黃姓宗親會創會理事長。

2004年7月黃政哲出任開南大學董事長，2005年2月1日成為台聯黨不分區立法委員，並在2006年8月捲入高鐵工程弊案遭起訴，台聯黨為顧及形象，決議讓黃政哲停權3年並建議他主動請辭，黃則在2007年立法院開議前辭職。

針對這類廟產糾紛，有律師身分的台北市議員徐立信表示「很常見」，因為早期許多廟產登記在媽祖、土地公等神明名下，但實際並非自然人或法人人格，加上不是實質法人資格，因此不少人覬覦廟產，就會發生私權糾紛。

徐立信強調，廟產變家產可能要走司法途徑解決，《宗教團體法》可以修法，將宮廟組織法規制度化，例如規定成立管理委員會、社團法人、財團法人等減少土地所有權的爭議，由於現有宮廟登記為法人的不到10％，比例偏低，廟產糾紛才會層出不窮。

對此，本刊記者實際面訪前立委黃政哲，他表示，200多坪都是他的土地，不要聽陳先生胡說八道，「起初周先生與韓佐中跟我借了3千多萬，把長慶廟那塊地當作擔保品，結果兩人都沒還錢，因此我去法拍，卻拍不掉才概括承受，由於陳先生搭鐵皮屋賣金紙，有違建之嫌，才委請律師提告竊佔，目前官司還在訴訟中。」

議員徐立信建議，台灣宮廟應訂定法規，將成立管理委員會、社團法人、財團法人等制度化，才能減少土地所有權的爭議。（圖／馬景平攝）

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