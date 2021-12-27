這波冷氣團威力強大，低溫加上多雨，合歡山、玉山今晨陸續降雪，山區一片銀白世界！中央氣象局指出，今晨低溫在台中大甲10.3度，桃竹一帶也都只有10、11度，氣象局持續針對苗栗以北（含金門）發布低溫特報。今天一整天雨繼續下，體感溫度偏低，民眾務必做好保暖。

合歡山降下大雪，武嶺停車場被白雪覆蓋，甚至得出動剷雪車；玉山今晨3點15分也開始下雪，持續半個多小時，到了5點20分又下一波，積雪0.5公分。

氣象局指出，這波大陸冷氣團今、明兩天仍在，北北基、桃竹苗、金門等縣市，都有10度以下低溫機率，氣象局持續發布低溫特報。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入，山區有零星短暫雨，3000公尺以上高山，還是有機會飄雪。

根據最新模式模擬，跨年夜當天（31日）起至隔天元旦清晨，各地氣溫偏低，僅13至15度。元旦連續假期受東北季風影響，北台灣偏涼，西晴東偶雨。