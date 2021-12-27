藝人Apple（黃暐婷）今年2月曾開心宣布與牙醫男友，以及好友夏和熙等友人，一同在捷運南京三民黃金地段開設咖啡廳「幸奮劑咖啡」，不料開幕短短幾個月便碰上疫情，而近日也不敵營運的壓力於官方IG上宣布停止營業，轉往電商發展。

Apple先前受訪時曾透露，「幸奮劑咖啡」當初找來8位股東各砸6位數合資創立，但開業沒多久就遇上疫情攪局，讓他們一直無法決定落腳之處，好不容易開幕營業後，憑著Apple與夏和熙的高人氣與好人緣，業績曾一度一飛衝天，咖啡廳天天爆滿，一天曾賣出700~800杯咖啡，但也因此開始出現狀況，創業一個月便出現茶葉成本預估失誤的窘境，讓Apple趕緊向好友丫頭求救學會看帳，沒想到此時疫情又再度爆發，讓他們業績瞬間又跌入谷底。

據了解，「幸奮劑咖啡」因地點選擇在捷運南京三民黃金地段，不僅租金昂貴，人事成本也相當龐大，預估每個月要賣出1萬5000杯咖啡才能回本，無奈疫情再度升級，使咖啡廳營運大受影響，即使趨緩後店內不斷推出促銷活動，依然無法回到最初的狀態，最後股東們也在10月底決定暫時關門，將店面轉為網路市場，於網路賣場上販賣咖啡豆及耳掛式咖啡包，但目前銷售也不如預期理想。

對此，Apple透過經紀人表示「因為疫情實體店面多少有影響，所以暫時暫停營運」，不過她也表示，目前持續在看新的店面與新的計畫，待有確定的方向出來後會再向大眾宣布。