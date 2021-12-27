民進黨立院黨團將總預算逕付二讀引發爭議，國民黨立委江啟臣要放任黨意凌駕民意的立法院長游錫堃下台；游錫堃則認為，若以院長身分去干涉柯總召、或民進黨團提案，不僅違反議事中立且也違法，不是嗎？對此，國民黨立委賴士葆表示，原本以為游錫堃院長是老實人，沒想到「黨性」如此強。

賴士葆昨（26）日在臉書指出，原本以為游錫堃院長是老實人，只是立法院菜鳥，不那麼熟悉立法院的運作規則，因此常被柯建銘牽著鼻子走，可是他說「若以院長身分干涉提案，才是違法不中立」，才發現原來游錫堃的黨性如此強。

就游錫堃所說，賴士葆認為根本是推托之詞，身為國會的大家長，理當知道違反立法院議事規則的提案就不應該被接受與處理，例如國民黨團於10月15日為杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢，而祭出「文攻」之後，民進黨團祭出「包裹表決」，要求將150餘案一次退回程序委員會，這就是違法處理，國民黨立委當然不滿，衝入主席台、拍桌抗議，而後來柯建銘也自知理虧撤案。

賴士葆指出，根據立法院議事規則第23條所提的報告事項，及28條所提的討論事項，都是要逐案處理議案，游院長當然不應受理且處理老柯所提的「包裹多項議案」，這就是道地的護航與包庇民進黨團而違反立法院長行政中立的原則，是明顯的瀆職，會讓社會瞧不起國會原來只是民進黨的附屬單位而已；因此賴士葆也請游錫堃院長再仔細翻一翻議事規則，對於任何黨團所提的違反議事規則的提案就不應處理而予以退回。

賴士葆也提到，上一屆蘇嘉全前院長在處理前瞻預算也是包裹表決處理上百個案子，因而引起社會很大的爭議，至今仍是個議事的大污點；而看到前面有人做壞事，以為可以依樣畫葫蘆，就可以不受譴責，錯了。賴士葆痛批，這樣野蠻鴨霸的議事流氓行徑，是民主國家的笑話，如果這都行得通的話，那以後任何法案與預算案乾脆就一次包裹處理就好了，如此立法院真的可以關門了，台灣就不配說民主了。

游錫堃院長在立法院的表現是否實質中立，賴士葆認為，這對台灣未來持續走向民主或走向實質獨裁非常重要，豈可不慎乎？