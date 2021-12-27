網友因酒駕案到蔡英文臉書留言。(取自蔡英文臉書)

高雄市一名駕駛BMW的黃姓男子，昨(26日)晚行經河東路和國民街口時，衝撞過馬路的一家四口，其中37歲范女因傷重宣告不治。肇事駕駛酒測值高達1.24毫克，更被查出是「3度酒駕」，引發網友憤怒，更有人到總統蔡英文臉書留言表示，「酒駕辦公投啊」、「親愛的總統，你可以為了公投一天發四篇文，我在等你什麼時候震怒」。

這起車禍發生在26日晚間7時20分許，警方指出，駕駛BMW自小客車38歲黃姓車主行經前金區河東路和國民街口的無交通號誌路口，當時有林姓男子等一家行人正穿越斑馬線，未料，黃男經過路口未減速，直接衝撞林男一家人。警方趨前調查時，聞到肇事黃男滿身酒氣，當場對他酒測，結果酒測值高達1.24毫克。

此酒駕肇事消息再度引發網友關注，不少人在蔡英文臉書的最新貼文留言，有網友就直言，「試問一句：酒駕哪時才修法？」「一個家庭又這樣破碎了，妳的立法院黨員那麼多當委員，請重視國民安全」、「酒駕、房價到底正視沒啦」、「請正視酒駕殺人的問題好嗎？」「到底什麼時候才要重視這個問題？？？酒駕已經害多少家庭破碎了」、「可笑，太可笑了！一個政府竟然對酒駕撞死人無輒」、「蔡總統您好，請問你們什麼時候才要正視酒駕的問題？」

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