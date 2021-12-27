雲頂郵輪集團宣布，旗下星夢郵輪「探索夢號」自5月因應疫情升溫而預防性停航逾半年後，將在31日重新恢復以台灣基隆為母港的航線營運，分別展開2晚及3晚的「郵輪環島遊」，帶領旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點。

星夢遊輪去年成為全球首家復航的郵輪公司，由「探索夢號」自7月26日起以基隆為母港展開「郵輪跳島遊」航線，可免卻多番舟車勞頓、輕鬆暢遊台灣本島及離島熱門旅遊景點，截至今年5月吸引超過9萬名遊客，亦助力台灣旅遊業復甦。

為確保旅客能更盡情享受安心無憂的安全郵輪假期，星夢郵輪全面審視及優化防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施。除了個別年齡人士外，所有旅客須在行前至少14天完成新冠疫苗接種，所有遊客需在登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測（PCR）陰性結果等。

同時，「探索夢號」在重新復航初期將降低載客量，為旅客提供更多個人空間，有助於旅客保持更大的社交距離。所有旅客亦必須下載「台灣社交距離」應用程式，並必須在郵輪碼頭及船上期間開啟手機藍芽裝置。

此外，「探索夢號」將繼續落實超出陸地標準的衛生防控細則，包括在所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全機制等。所有船員均已完成疫苗接種，致力為旅客的健康與安全嚴格把關。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，自5月預防性停航以來，星夢郵輪一直與主管機關保持緊密合作，積極籌備在最安全狀況下重啟郵輪旅遊。同時，集團更重新審視郵輪的衛生安全細則，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期。

朱福明指出，「探索夢號」自去年7月復航以來維持零確診紀錄，足證集團防控措施和機制行有效。非常期待能再次歡迎台灣旅客登上「探索夢號」，展開真正安心安全、渴望已久的郵輪旅程，輕鬆享受「郵輪環島遊」假期。