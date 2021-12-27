嘉義縣竹崎鄉今天中午一名59歲林姓婦人被發現陳屍在檳榔園內，警方獲報後循線逮到50歲林姓嫌犯，供稱兩人酒後發生口角，並拿走林婦錢包內的490元，經警方突破心防，林嫌才坦承，表示自己與死者林姓婦人是朋友，22日一起喝酒後，他臨時起意尾隨企圖性侵，卻遭到林婦反抗，才失手持木棍將他打死。

檳榔園主今天中午在檳榔園中發現一具女屍，認出身份後通知其兒子，竹崎分局今天中午接獲林姓民眾報案稱其母親陳屍在一處檳榔園中，立即至現場勘查，發現59歲林婦下半身赤裸、屍體明顯腫脹，且頭部有明顯的傷勢，疑似為他殺，旋即與刑警大隊組成專案小組偵辦，循線追查發現50歲林姓嫌犯涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦，下午2點半到即逮到人。

警方調查，林嫌疑似有欲性侵林婦，且死者被發現時下半身赤裸，林姓嫌犯到案後坦承，因為酒後一路尾隨林婦想要性侵，卻遭到他拒絕後，一時衝動下手殺害林姓婦人，事後並拿走皮包內現金490元。目前案情仍有待釐清。

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