全台受到強烈大陸冷氣團影響，民眾使出各種方式暖身。國民健康署表示，選擇保暖的方式無奇不有，但不適當的行為，可能會造成身體傷害，包括起床未做熱身運動、靠飲用酒精飲品暖身、外出運動未做保暖、三高患者任意減藥及睡眠不足，尤其長者及慢性疾病患者，更要做好禦寒保暖措施。

國健署指出，這波大陸冷氣團，使得多個縣市都有10度以下的低溫，低溫來襲，民眾選擇保暖的方式很多，但不當的行為恐造成身體傷害，國建署點出6大提醒，包括起床時需「慢、熱、起、穿、行」，尤其是長者們的身體對溫度的變化反應比較不敏銳，因此晚上睡覺前，應先備妥保暖衣物在床邊，不論是半也起床上廁所或是早上起床，都要先在床上活動四肢暖身，在添加衣物保暖，慢慢下床，同時也建議起床後先補充溫開水暖身，再以溫和方式進行日常活動。

飲食方面，國健署說，應選擇溫熱的食物或飲品，但須注意食用時安全溫度不能超過攝氏65度。另外許多人會飲用酒暖身，酒精讓皮膚的微血管擴張，讓身體有熱熱的錯覺，但其實是血液離開身體器官後，造成體內中心體溫下降，反而更危險。

運動部分，國健署表示，外出運動從頭到腳的保暖不能少，且要避免外出時溫差大，產生心臟及心血管瞬間收縮，造成梗塞或中風等風險；運動前也要充分熱身、適當補充水分。

服藥方面，國健署說，特別是有三高，包括高血壓、高血脂及高血糖等心血管疾病的患者，需規律服藥，千萬不能任意減少藥量；血壓部分，應定期量測血壓，維持測量7天、每天2次、每次量2遍原則，並記錄血壓變化。

最後則是睡眠方面，國健署提醒，充足的睡眠時間，可讓身體充分的休息，若需半夜起床上廁所，添加衣物是必要的動作。