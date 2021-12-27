高市1名駕駛BMW的黃姓男子，昨(26日)晚間酒駕行經河東路和國民街口，直接衝撞過馬路的林姓男子一家四口，造成1家4口1死3重傷而天人永隔的慘劇。黃男酒測值高達1.24毫克，事發黃男不過問被害者傷勢，還頻頻喊冷要求警員讓他穿外套，深夜晚移送地檢署時，才意識自己釀成1死3重傷，上警車前一度腿軟，低頭對外界說對不起。

高雄BMW男三度酒駕釀1死3重傷，現場很「搖擺」移送時腳軟

警方指出，該起車禍發生在今日晚間7時20分許，駕駛BMW自小客車的38歲黃姓車主行經前金區河東路和國民街口的無交通號誌路口時，當時剛好林姓男子等一家人正穿越斑馬線，未料，黃男經過路口未減速，直接衝撞林男一家人，造成4人分別倒地受傷。

其中林男的37歲范姓妻子被撞擊後，先噴飛至BMW車子右前方的擋風玻璃，又重摔在地，當場無生命跡象，林男和2名女兒也倒臥在馬路上，警消獲報火速趕抵現場，緊急將傷勢嚴重的范女送醫急救，但范女仍因傷重宣告不治。

林男受傷的14歲小女兒四肢擦挫傷、意識清醒；但15歲的大女兒因當下噴飛在地，導致雙小腿骨折、全身多處擦傷、臉部撕裂傷，連全口牙都掉落；45歲的林男則身體擦挫傷以及腳、肋骨和骨盆等多處骨折，救護人員分別將3人送醫治療。

警方在現場聞到肇事的黃男滿身酒氣，當場對他施以酒測，結果酒測值高達1.24毫克，黃男當時似乎還在酒醉，對於闖下大禍毫無所感，還未意識到闖下大禍，坐在路邊向警員大喊，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，連上警車時仍因酒醉走不穩，依靠攙扶才能坐上警車。

黃男供稱，肇事前，在愛河另一端的鹽埕區一家咖啡店和友人相聚，自己帶了威士忌洋酒在店裡喝，後來即駕車離開，沒想到會發生車禍撞到人。

由於黃男酒駕行經路口未減速也未禮讓行人，直接衝撞行人釀禍，警方事後查出黃男已有酒駕紀錄，卻仍又酒駕，此次還撞死路人，由於黃男拒絕夜間偵訊，警方晚間先將他移送刑大拘留室，面對媒體問及「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」黃男一度腳軟，連說對不起。

黃嫌曾在2006年以及2009年有酒駕遭取締紀錄，全案訊後將依公共危險罪嫌、不確定殺人之故意罪嫌及酒駕致死罪等方向將黃男移送法辦外，也將依違反相關交通規則對他開罰。

高雄市長陳其邁於第一時間接獲警察局報告後，對外表示，「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局要從嚴從速儘速偵辦，決不寬貸。

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