《港股》聖誕節補假 港股休市 08:182021/12/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港12月27日周一為聖誕節補假，港股休市。 陸企2021年股票融資額 創高 《紙風車幻想曲》聖誕公演大雅登場 盧秀燕獻2大佳節禮物 #聖誕節 #補假 #港股 #休市 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》耶誕節大三元 肯巴沃克直呼美夢成真 08:182021/12/26 體育 新竹縣仁慈醫院迎接聖誕男寶出生 新手爸媽期待孩子健康、平安 15:302021/12/26 寶島 周杰倫大秀聖誕魔術 礦泉水變紅酒29秒影片超神 00:002021/12/25 娛樂 女星挺孕肚主持沒人發現 聖誕節報佳音孩子取名「小石頭」 12:432021/12/26 娛樂 聖誕「狩獵」挑這款 國外研究曝矮個男性能力更好 10:332021/12/25 生活 台股早盤開高 再度衝上萬八關卡 09:212021/12/27 財經 五股心環原公園聖誕節童樂會 侯友宜到場同樂 15:242021/12/25 生活 影》他聖誕節Call In嗆爆拜登 身份曝光後下場慘了 11:132021/12/26 國際 影》今天最台！北管團吹Jingle Bells遊街 網嗨：聖誕老人出巡了 21:432021/12/25 社會 散戶勇戰升息大鱷 高殖利率保命！這幾檔惦惦吃就贏了 20:502021/12/26 財經 五月天相隔1740天高雄開唱！ 聖誕節讓4萬歌迷「不只讓沈浸還溺斃」 20:552021/12/25 娛樂 財經熱門新聞 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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